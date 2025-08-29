Tragedia nel mondo del teatro, morto il giovane regista Gianluca Ariemma: aveva 32 anni

Inaccettabile lutto nel mondo del teatro, che dice addio a Gianluca Ariemma, giovane regista di 32 anni scomparso dopo aver lottato contro una dura malattia. La notizia della sua morte si è diffusa in fretta, lasciando nello sconcerto amici e colleghi. L'artista, sia attore che regista, viene ricordato come un uomo sensibile, dall'animo inquieto, ma con una grande passione per il teatro.

Cresciuto a Caserta, aveva frequentato il liceo Manzoni, dove viene ancora ricordato. Pare infatti che avesse mantenuto dei rapporti con l'istituto, come ricordato dalla preside Adele Vairo. Terminati gli studi, il giovane aveva proseguito la sua formazione frequentando l'Accademia d'Arte del Dramma Antico di Siracusa. Poi, la carriera, già ricca di importanti riconoscimenti, come la vittoria al Fantasio Festival di Regia e la menzione speciale dell'Istituto Bazzi.

Ariemma è scomparso lo scorso 26 agosto, e nel corso della giornata di oggi, venerdì 29 agosto, si celebreranno i funerali. La funzione si terrà alle 15.30 presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes di via Kennedy, a Caserta. In tanti andranno a salutare per l'ultima volta il giovane artista. Gianluca Ariemma è morto dopo aver lottato contro una lunga malattia. Un male che ha spezzato questo giovane talento conosciuto e apprezzato a livello internazionale, dato che era acclamato sia in Italia che all'estero.