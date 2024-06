Tragedia nel Pisano, precipita ultraleggero: due vittime

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia in provincia di Pisa, dove una squadra dei Vigili del fuoco è dovuta entrare in azione nel tentativo, poi risultato vano, di soccorrere i due passeggeri a bordo di un ultraleggero precipitato durante le fasi di atterraggio durante la giornata Festa dell'Aria.

L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 9 giugno, in via Cavane a Ponte a Egola, nelle immediate vicinanze della avio-superficie Tuscany Flight di Casa Bonello, nel comune di San Miniato. Per cause al momento ancora ignote, il velivolo è precipitato improvvisamente nel corso della manovra di atterraggio, schiantandosi al suolo. Sono all'incirca le ore 11.30 quando viene lanciato l'allarme. Sul posto della tragedia si precipitano una squadra di Vigili del fuoco del Comando provinciale di Pisa, alcune ambulanze del 118 e le forze di polizia.

I soccorritori sono riusciti a recuperare i corpi dei due occupanti del mezzo aereo estraendoli dalla cellula del deltaplano, ma purtroppo per loro non c'era più nulla da fare: il personale medico intervenuto ha potuto pertanto solo constatarne il decesso. Stando a quanto riferito da GoNews, si tratta di due uomini di Pontedera 40 e 50 anni.

Dopo aver messo in sicurezza l'area dello schianto, le forze dell'ordine l'hanno recintata per effettuare i rilievi del caso e dare avvio alle indagini con l'obiettivo di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, su cui c'è ancora poca

chiarezza. Stando a quanto riferito da fonti investigative, il pilota del velivolo era molto esperto: l'ipotesi al momento ritenuta più plausibile dai carabinieri è che l'incidente sia stato causato da un guasto improvviso.