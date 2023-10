Tragedia nel Valdarno, 31enne investita in retromarcia dall'auto guidata dalla suocera

Dramma nel pomeriggio di ieri, sabato 21 ottobre, a Figline, in provincia di Firenze. Una donna did 31 anni è morta dopo essere stata investita dall'auto guidata dalla suocera. La vittima, Martina Breschi, è deceduta di fronte agli occhi della figlioletta di soli 2 anni.

Cosa è accaduto

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, la tragedia si è verificata intorno alle 16.40, nel pieno centro di Figline. La 31enne era uscita per fare acquisti con la sua bambina di 2 anni e la suocera. Concluso il pomeriggio di shopping, le due donne si trovavano in piazza Serristori: Martina stava sistemando delle buste nel bagagliaio, mentre sua suocera era già al posto di guida. A un tratto, l'impensabile. La vettura si è mossa in retromarcia, investendo la 31enne. La bimba, per fortuna, si trovava già all'interno del veicolo, ma ha visto la mamma travolta dal mezzo.

I soccorsi

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, ma purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita di Martina, che è morta sul posto. A raggiungere la zona gli agenti della polizia municipale di Figline e Incisa Valdarno, i quali hanno provveduto a informare la procura della Repubblica di Firenze per l'ipotesi di reato di omicidio stradale.

Trovata sotto choc, la suocera, una donna di 66 anni residente a Pistoia, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Annunziata a Bagno a Ripoli (Firenze). Il corpo della 31enne è stato affidato alla famiglia e riportato a Prato, città d'origine, dove si terranno i funerali. Il pubblico ministero non ha rutenuto necessario disporre l'autopsia.

Le dinamiche

Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, incaricate di ricostruire le dinamiche della vicenda e fare chiarezza su quanto accaduto. Stando a una prima valutazione degli inquirenti, la vettura che ha causato la morte di Martina era dotata di cambio automatico, e potrebbe essersi mossa perché in presenza di una lieve discesa.

Il Comune ha comunque provveduto ad attivare il piano di supporto psicologico previsto per quelle persone che hanno accusato la perdita di un familiare a causa di un incidente d'auto.