Tragedia a Nuoro, crolla tetto di una casa diroccata. Morti due ragazzini

Nuoro sotto choc per la drammatica notizia che è stata data nella serata di lunedì 1 aprile: il tetto di una casa diroccata che si trovava nella periferia della città è crollato, travolgendo due ragazzini che si trovavano all'interno dell'edificio. Per entrambi i minori non c'è purtroppo stato nulla da fare. I soccorsi, seppur tempestivi, sono stati inutili.

La ricostruzione

Sul tragico caso dovranno far luce gli inquirenti, incaricati di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato intorno alle ore 20.00 della serata di lunedì 1 aprile, nella periferia di Nuoro, in Sardegna. I due ragazzini erano entrati, probabilmente per gioco, all'interno di una casa diroccata in via Dessanay, nel quartiere di Badu 'e Carros. La struttura era vecchia e fatiscente, il crollo del solaio è avvenuto all'improvviso. I due ragazzini non hanno fatto in tempo a scappare, restando travolti dalle pesanti macerie.

L'allarme è stato dato subito, e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, seguiti dalle forze dell'ordine. In una corsa contro il tempo, alcuni resti del solaio sono stati spostati e rimossi per permettere ai soccorritori di recuperare i due giovani. I due minori sono stati effettivamente estratti dalle macerie, ma per loro era già tardi. Sul posto si trovavano anche gli operatori sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso. Le ferite degli adoloscenti erano così gravi che non hanno lasciato loro scampo.

Il magistrato di turno ha dunque disposto che i due corpi venissero trasferiti all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove verrà probabilmente eseguito l'esame autoptico. A perdere la vita Patrick Zola e Ethan Romano, di 14 e 15 anni.

Le indagini

A raggiungere il luogo della tragedia anche i carabinieri di Nuoro, che hanno dato immediato avvio ai rilievi del caso, indispensabili per ricostruire le dinamiche dell'accaduto. Verrà presto aperta ufficialmente un'inchiesta, necessaria per comprendere le responsabilità in questa triste vicenda. Da chiarire anche le ragioni per le quali i due minori si trovassero all'interno dell'edificio diroccato e disabilitato.

A quanto pare il primo a chiedere aiuto sarebbe stato un terzo ragazzino che si trovava con le due vittime ma sarebbe riuscito a fuggire in tempo.

Il suo racconto potrebbe essere determinante per lo svolgimento delle indagini.