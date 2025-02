Tragedia a Piacenza, auto finisce fuori strada: muore un bimbo di 4 mesi, grave la madre

Ascolta ora 00:00 00:00

Una donna al volante ha perso improvvisamente il controllo della vettura; l'auto è finita fuori strada e il bilancio dell'incidente stradale è drammatico. A perdere la vita è stato un bimbo di appena 4 mesi: l'impatto si è rivelato fatale e non gli ha lasciato alcuno scampo. La madre che era alla guida della macchina è ricoverata: le sue condizioni sono gravi. La tragedia si è consumata in provincia di Piacenza nel primo pomeriggio di ieri.

C'è grande apprensione per il quadro della donna, una ragazza di 26 anni originaria della Turchia ma residente a Carpaneto (Piacenza). Portata all'ospedale Maggiore dall'elisoccorso decollato da Milano, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione e la prognosi è riservata. Resta ancora da chiarire la dinamica della vicenda; sta di fatto che la giovane non è riuscita più a controllare l'automobile e tutto è culminato con uno schianto violento. Che si è rivelato micidiale per il bimbo.

Fin da subito era apparso preoccupante il quadro clinico del piccolo. È stato tempestivo l'intervento dei soccorsi, che lo hanno immediatamente trasportato all'ospedale di Parma. Medici e infermieri hanno fatto di tutto per scongiurare il peggio, ma non c'è stato nulla da fare per metterlo in salvo. Nel giro di poche ore è arrivata la drammatica notizia: nella notte ha smesso di respirare.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, la Ford Ka è uscita di strada poco dopo aver superato il centro abitato di Zena e sarebbe andata a sbattere contro un ponticello in cemento che consente di accedere a un campo. La parte anteriore della macchina è finita così distrutta.

La donna vive a Carpaneto insieme al marito, che ha un'attività commerciale proprio in città. L'uomo, arrivato sul posto dell'incidente, dopo aver appreso la gravità della situazione è scoppiato a piangere e si è inginocchiato sull'asfalto.