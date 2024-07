Tragedia in Piemonte: donna viene trascinata dalla teleferica e muore dopo un volo di 100 metri

Ascolta ora 00:00 00:00

Una tragedia sotto gli occhi increduli e terrorizzati dei familiari. Quella che doveva essere una vacanza all'insegna dello svago e della spensieratezza si è trasformata questa mattina in tragedia in Piemonte. Nello specifico nel territorio di Calasca Castiglione, località Porcareccia, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Qui una donna di 41 anni - Margherita Lega - ha perso la vita dopo essere precipitata per circa 100 metri. Stando alle prime ricostruzioni, la signora stava sistemando dei bagagli e d'improvviso sarebbe rimasta agganciata al carrello della teleferica per poi cadere nel vuoto.

L'epilogo è stato drammatico: la donna (residente a Fiavè, un piccolo centro in provincia di Trento) ha perso la vita in un dirupo. Il volo non le ha lasciato scampo. Restano ancora da chiarire nel dettaglio sia le cause sia le dinamiche di quanto accaduto. Nel frattempo è stato disposto il sequestro dell'impianto: nelle prossime ore bisognerà verificare se fossero state prese o meno tutte le misure di sicurezza del caso. Sul luogo si sono tempestivamente recati i carabinieri del comando di Verbania, i Vigili del fuoco di Verbania e il soccorso alpino della Guardia di Finanza.

L'episodio è stato commentato con grande dolore da Silvia Tipaldi, sindaco di Calasca Castiglione. " Non conosciamo ancora la dinamica, aspettiamo le verifiche del magistrato sull'impianto per avere maggiori informazioni su quella che purtroppo si è rivelata una tragedia ", sono le parole rilasciate dal primo cittadino a LaPresse.

Mentre il quadro del grave incidente è ancora in corso di accertamento, ciò che resta scolpito è lo stato di choc della famiglia e della comunità. Stando a quanto riportato dall'Agi, a inoltrare l'allarme per la caduta della donna sono stati i vigili del fuoco. I soccorsi sono stati immediati: verso le ore 11 il Servizio regionale di elisoccorso è intervenuto sul posto, con il tecnico del soccorso alpino e il medico dell'equipe, mentre a terra vi erano due squadre composte da tecnico e sanitario.

Per permettere di individuare il corpo della 41enne e poi raggiungere la vittima è stato necessario addentrarsi in profondità nel vallone attraversato dalla teleferica, ricorrendo a manovre di corda per superare alcuni salti di roccia.

A quel punto ai sanitari non è restato altro che constatare il decesso della signora. Ogni tentativo disi è rivelato vano: ormai la turista aveva smesso di respirare. La salma è stata recuperata dall'elicottero dei vigili del fuoco.