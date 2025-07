Tragedia in Puglia, scontro auto pultmino: muore una donna incinta e il marito

Tragedia questa notte in Puglia, per la precisione sulla statale 16, dove si è verificato un gravissimo incidente che ha causato la morte di una donna incinta di 33 anni. Lo schianto ha provocato il ferimento di altre persone, fra cui un bambino di soli 9 anni, e la morte di un uomo. Questo il bilancio del tragico sabato sera.

Stando alle informazioni riportate sino a ora, il fatto si è verificato nella notte fra sabato e domenica, intorno alle 3.00. La vittima, una 33enne di origini abruzzesi, viaggiava a bordo di un'auto su cui si trovava anche il marito. Lo schianto si è verificato all'altezza dello svincolo per Mola di Bari, quando l'auto si è scontrata con un minivan. Lo scontro è stato particolarmente violento.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare per la donna, che era al sesto mese di gravidanza. Gravissimo anche il marito che, secondo le ultime notizie riportate da Bari Today, ha perso la vita una volta arrivato in ospedale: le ferite riportate, infatti, erano troppo gravi. Pare che a bordo dell'auto ci fosse anche una ragazza, che in questo momento si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Di Venere di Bari. Sul minivan, invece, viaggiavano quattro ucraini, fra cui un bambino di soli 9 anni. Anche questi hanno riportato gravi ferite, tanto che il bimbo, una 37enne e un 43enne sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Bari.

Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri, accorsi sul luogo dell'incidente insieme ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari del 118. I militari dovranno far luce sulle dinamiche di questo terribile incidente.

Al momento è stato reso noto che la donna rimasta uccisa si chiamava Sara Turzo, e sarebbe stata lei al volante dell'auto, una Fiat Punto. La 33enne aveva partecipato a un matrimonio insieme alla ragazza di 29 anni e al compagno.