Tragedia a Roma, l'ascensore precipita durante la manutenzione: un morto

Arriva da Roma la notizia di un nuovo drammatico caso di incidente sul posto di lavoro che ha purtroppo provocato un morto e due feriti. Tre operai si trovavano infatti impegnati in un intervento di manutenzione su un ascensore quando questo è improvvisamente precipitato.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della giornata di oggi, lunedì 14 ottobre. A quanto pare i tre operai stavano lavorando su un ascensore all'interno di un condominio in via delle Vergini (nei pressi del Teatro Quirino), in cui è presente un cantiere, quando è avvenuta la tragedia. Si trattava di un intervento di manutenzione straordinaria e i tre lavoratori erano intenti nelle loro mansioni quando è avvenuto l'irreparabile: mentre gli operai si trovavano sulla cabina, le cinghie di ancoraggio si sono improvvisamente sganciate e l'ascensore è precipitato nel vuoto.

La situazione è apparsa subito molto grave e sono stati contattati i soccorsi. Sul posto le forze dell'ordine, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale e i colleghi della polizia di Stato sono al lavoro sul caso.

Il morto e i due feriti

A quanto sembra l'ascensore è precipitato dal secondo piano e la vittima è morta sul colpo. A perdere la vita è stato il 48enne nigeriano Peter Isiwele. Per lui, nonostante l'intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Feriti gravemente i suoi due compagni, che sono stati trasportati in ospedale: uno in codice giallo, e uno in codice rosso. Si tratterebbe di un 16enne, finito al Bambino Gesù, e un 39enne, ora ricoverato al San Camillo.

A quanto pare l'intervento di salvataggio non è stato affatto semplice, e i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare il carro sollevamenti. Starà ora agli inquirenti fare chiarezza sull'accaduto, ricostruendo la vicenda. Bisognerà prima di tutto capire se nel corso dell'intervento di manutenzione sono state rispettate le misure di sicurezza sul lavoro.

Le indagini

L'allarme è stato dato intorno alle ore 15.30 da parte del capocantiere.

Gli inquirenti devo capire se la cabina è crollata perché le cinghie di ancoraggio si sono staccate, oppure spezzate. Ad occuparsi del caso gli agenti del commissariato Trevi. L'intero quartiere è stato sottoposto a