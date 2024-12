Tragedia a Roma: bimba muore dopo aver mangiato un piatto di gnocchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Doveva essere un semplice pranzo come gli altri e invece tutto si è trasformato in tragedia. Al ristorante ha ordinato degli gnocchi, convinta di poter semplicemente gustare un bel piatto e non consapevole che dopo poche ore sarebbe andata incontro alla morte. Il dramma si è verificato giovedì a Roma, dove una bambina di 9 anni ha perso la vita dopo aver mangiato fuori con i genitori.

La piccola ha iniziato a sentirsi male una volta tornata a casa. Si parla di una violenta reazione allergica con tanto di spasmi, nausea, vomito e difficoltà respiratorie. A quel punto i genitori hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto: a sirene spiegate la bimba è stata portata all'ospedale più vicino, il Policlinico Casilino, dove è arrivata in arresto cardiaco. Il che ha reso inevitabile la pratica del massaggio toracico.

Con il passare dei minuti la situazione è peggiorata: le condizioni cliniche sono precipitate e si è reso necessario il trasferimento d'urgenza al Gemelli. I medici hanno messo in campo tutti gli sforzi possibili per cercare di salvare la bambina, ma alla fine non c'è stato nulla da fare e la piccola ha smesso di respirare. Non è stato possibile fare altro che accertare il decesso dopo i tentativi disperati per provare a tenerla in vita. Ma il malore non le ha lasciato scampo.

Quel giorno la bimba era stata in ambulatorio e aveva fatto alcuni accertamenti medici in ospedale, in particolar modo una spirometria, per controllare il funzionamento dei polmoni. Poi la mamma e il papà avevano deciso di portarla a pranzo nel locale. Ora il ristorante verrà sottoposto ai controlli del caso, anche per accertare se le norme sulla segnalazione degli allergeni siano state correttamente applicate: lo scopo è quello di verificare se tutto sia stato svolto nel rispetto delle regole o se ci sia stato qualche altro tipo di errore, disattenzione o dimenticanza da parte degli esercenti. Ad esempio se ci siano state o meno contaminazioni in cucina. Ma la prima ipotesi da confermare o smentire è che sia stato proprio il piatto a far degenerare il quadro e dunque alla base della tragedia.

Bisognerà inoltre chiarire se quel pasto prima di allora le avesse

Bisognerà inoltre chiarire se quel pasto prima di allora le avesse mai procurato fastidi e cosa abbia potuto scatenare una reazione allergica così violenta.