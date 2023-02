Mangia il sushi e muore, controlli dei Nas nel ristorante

Aveva festeggiato il suo compleanno mangiando del sushi in un ristorante giapponese con alcuni parenti ma, quando ha fatto ritorno a casa, tra le 15 e le 16 del pomeriggio, si è sentita improvvisamente male ed è morta. La Procura di Napoli sta indagando sul decesso di Rossella Di Fuorti, 40 anni, che è stata colta dal malore nella sua casa a Napoli, nel quartiere Soccavo, nella periferia occidentale della città, che l'ha portata alla morte. Il suo cuore ha smesso di battere nonostante l'intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita.

La denuncia dei genitori della vittima

Nell'ambito delle indagini, la procura partenopea ha delegato ai carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità, i controlli all’interno del ristorante di sushi del quartiere Fuorigrotta, nel quale la donna si era recata con alcuni familiari per festeggiare il suo compleanno. I militari del Nas di Napoli, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, hanno quindi prelevato alcuni campioni di cibo per sottoporli ai controlli. Con vari esami, i militari cercheranno di verificare se il decesso della 40enne possa essere collegato alla consumazione del pasto e se negli alimenti ci sia l’eventuale presenza di carica batterica. Intanto è stato disposto l'esame autoptico sul cadavere che servirà a chiarire le cause del decesso.

La donna è morta per arresto cardiocircolatorio nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio, dopo aver vomitato ed essere collassata. I genitori della vittima sono però certi che il suo decesso possa essere riconducibile al pranzo consumato poco tempo prima al ristorante giapponese. In seguito alla denuncia dei familiari, la procura ha quindi aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul corpo della donna. Come abbiamo detto, la morte della donna potrebbe essere stata provocata da un infarto cardiocircolatorio, come ha certificato il medico del 118 che è intervenuto sul posto per soccorrere la 40enne.

Il precedente

Sempre a Napoli, nel dicembre del 2021era morto un 15enne, Luca Piscopo, dopo aver mangiato del sushi in un ristorante ‘All you can eat’ del Vomero. Il ragazzo, anche lui residente nel quartiere napoletano di Soccavo, aveva iniziato ad accusare i sintomi di una intossicazione dopo aver mangiato in compagnia di alcune amiche, che si erano anche loro sentite male. L’autopsia aveva poi accertato che il 15enne era morto a causa di una miocardite provocata dal batterio della salmonella.