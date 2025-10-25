Abbonati
Cade dal muretto di cinta del Pantheon. Morto turista giapponese a Roma

Morimasa Hibino, di circa 70 anni, è deceduto dopo un volo di 7 metri: inutili i soccorsi. Da chiarire le cause dell'accaduto

Articolo in aggiornamento

Dovevano essere momenti di svago e spensieratezza: il turista si era concesso una visita in Italia per godersi le bellezze di Roma negli ultimi giorni di ottobre, prima di tornare alla quotidianità. Ma il suo viaggio si è trasformato in tragedia. Ieri sera un giapponese di circa 70 anni, Morimasa Hibino, è morto dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. Un volo di circa 7 metri che gli è costata la vita: è precipitato dal fossato e ha smesso di respirare.

A nulla sono serviti i soccorsi. Verso le 21:50, la sala operativa del comando Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra 1/A2 dalla sede centrale in via della Palombella. I pompieri sono prontamente intervenuti sul posto; per raggiungere l'uomo hanno forzato il cancello d'ingresso all'esterno del monumento e - con il supporto dei sanitari del 118 - hanno prestato soccorso. Ma per il turista non c'è stato nulla da fare: il personale non ha potuto far altro che constatare il decesso. Presenti sul luogo anche le forze dell'ordine e la polizia di Roma Capitale.

Nelle prossime ore bisognerà far luce sui dettagli dell'accaduto. Si è sporto troppo per scattare un selfie ed è scivolato nel vuoto? È stato spinto accidentalmente da un passante? O si è trattato di un gesto volontario? Tutte incognite che dovranno essere chiarite.

Gli investigatori potrebbero ascoltare le versioni di possibili testimoni: magari qualcuno potrebbe aver assistito alla scena e potrebbe essere in grado di fornire elementi utili per ricostruire la vicenda. Così come sarebbero fondamentali le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza installate nei paraggi del Pantheon, uno dei monumenti più importanti e conosciuti di Roma.

