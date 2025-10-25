Cade dal muretto di cinta del Pantheon. Morto turista giapponese a Roma

Articolo in aggiornamento

Dovevano essere momenti di svago e spensieratezza: il turista si era concesso una visita in Italia per godersi le bellezze di Roma negli ultimi giorni di ottobre, prima di tornare alla quotidianità. Ma il suo viaggio si è trasformato in tragedia. Ieri sera un giapponese di circa 70 anni, Morimasa Hibino, è morto dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. Un volo di circa 7 metri che gli è costata la vita: è precipitato dal fossato e ha smesso di respirare.

A nulla sono serviti i soccorsi. Verso le 21:50, la sala operativa del comando Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra 1/A2 dalla sede centrale in via della Palombella. I pompieri sono prontamente intervenuti sul posto; per raggiungere l'uomo hanno forzato il cancello d'ingresso all'esterno del monumento e - con il supporto dei sanitari del 118 - hanno prestato soccorso. Ma per il turista non c'è stato nulla da fare: il personale non ha potuto far altro che constatare il decesso. Presenti sul luogo anche le forze dell'ordine e la polizia di Roma Capitale.

Nelle prossime ore bisognerà far luce sui dettagli dell'accaduto. Si è sporto troppo per scattare un selfie ed è scivolato nel vuoto? È stato spinto accidentalmente da un passante? O si è trattato di un gesto volontario? Tutte incognite che dovranno essere chiarite.

Gli investigatori potrebbero ascoltare le versioni di possibili: magari qualcuno potrebbe aver assistito alla scena e potrebbe essere in grado di fornire elementi utili per ricostruire la vicenda. Così come sarebbero fondamentali le immagini catturate dalleinstallate nei paraggi del Pantheon, uno dei monumenti più importanti e conosciuti di Roma.