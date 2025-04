Roma, muore il turista coinvolto dal crollo della palazzina a Monteverde

Ascolta ora 00:00 00:00

Purtroppo non ce l'ha fatta Grant Paterson, il turista scozzese di 54 anni che domenica 23 marzo è rimasto coinvolto nell'esplosione della palazzina a Monteverde (quartiere di Roma) riportando importanti ferite e ustioni. A seguito della vicenda è stata aperta un'inchiesta che viene coordinata da Giovanni Conzo, procuratore aggiunto, con i pm che indagano adesso anche per omicidio e disastro colposo. Sul posto erano subito giunti i vigili del fuoco che dopo poco tempo avevano dichiarato di aver estratto vivo un uomo dalle macerie e identificato successivamente nello scozzese Paterson.

Le indagini

Erano evidentemente troppo profonde e importanti le ferite che sono costate la vita a Paterson, ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio della Capitale e per il quale è stata comunque disposta un'autopsia. Il crollo del B&b che lo ospitava si trovava tra via Pio Foà e via Vitellia nel quartiere romano di Monteverde ed è avvenuto nelle prime ore di domenica 23 marzo. Le cause che hanno portato all'esplosione e successivo crollo della palazzina sono ancora da accertare ma si ipotizza soprattutto la fuga di gas o per bombole malfunzionanti ma anche per allacci abusivi che al momento non risultano accertati. Un'altra ipotesi, per adesso molto più remota, porterebbe anche al gesto estremo del turista. L'area continua a essere sottoposta a sequestro.

I racconti social di Paterson

Come raccontato da lui stesso sul profilo Facebook, il viaggio a Roma era iniziato il 17 marzo quando aveva condiviso numerose foto dell'appartamento dove poi si è consumata la tragedia a causa del crollo della palazzina. " L'alloggio è bellissimo, le loro foto qui non gli rendono giustizia. Questa dovrebbe essere una bella settimana.....se non vengo ucciso in qualche modo empio... Dato che sono solo, mi siederò in un posto diverso ogni giorno", aveva scritto ironicamente scherzando anche sulla sua eventuale morte. Ogni giorno ha informato i suoi amici sugli spostamenti a Roma: dal pranzo in osteria alla visita del Pantheon che considerava " un sogno realizzato " per arrivare alla foto sul sagrato di Piazza San Pietro.

Con la cornice di un cielo azzurro splendido, nei giorni successivi erano stati pubblicati alcuni post da Piazza Venezia e dalla Fontana di Trevi per poi fotografare un gabbiano, in primo piano, con lo

Ne vale la pena, vale assolutamente ogni centesimo

sfondo del Colosseo. Tra gli ultimi momenti condivisi sul social la visita di sette ore al Foro romano e al Colosseo che Paterson ha apprezzato fino in fondo. "".