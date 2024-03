L'infarto e la frenata: il macchinista-eroe muore ma salva i passeggeri

Colpito da infarto mentre si trovava alla guida del treno regionale 4193 Pescara - Sulmona, sulla linea Pescara - Roma, è riuscito a fermare il convoglio prima che potesse avvenire una tragedia, mettendo in salvo tutti i passeggeri. Poi, a causa del grave malore, ha perso la vita, morendo da eroe. Così se ne è andato Antonio D'Acci, un macchinista di 61 anni originario di Foggia.

Cosa è successo

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo. Secondo quanto riferito sino ad ora, il macchinista Antonio D'Acci stava conducendo il treno regionale 4193 Pescara - Sulmona quando ha cominciato a non sentirsi bene. Malgrado il dramma di quei momenti, il macchinista è riuscito a trovare la forza e il coraggio per continuare a guidare il treno fino a fermarlo e a metterlo in sicurezza. Se ciò non fosse accaduto, infatti, le conseguenze avrebbero davvero potuto essere drammatiche.

Il treno è stato dunque fermato nella zona dell'Interporto di Manoppello (Pescara), e la linea Pescara - Roma è stata bloccata. In questo modo, tuttavia, è stata salvata la vita dei tanti passeggeri che si trovavano a bordo del convoglio. Antonio D'Acci, che aveva accusato un infarto, purtroppo non ce l'ha fatta. Subito dopo l'arresto del treno si sono attivati i soccorsi, e la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco e dagli operatori sanitari del 118. Purtroppo per il 61enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto.

Morto da eroe

Grazie al gesto eroico di Antonio D'Acci tante persone hanno avuto salva la vita e già adesso si rivolgono al macchinista chiamandolo eroe. Per consentire ai passeggeri di raggiungere le loro destinazioni, Trenitalia ha messo a disposizione degli autobus sostitutivi tra Manoppello e Chieti per garantire la viabilità.

Antonio D'Acci, 61 anni, è originario di Foggia e residente a Termoli (Campobasso). Purtroppo, malgrado sia stato subito soccorso dal capotreno e da alcune persone che si trovavano a bordo del convoglio, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita. Anche i disperati tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.