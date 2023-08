Tragedia sul Monte Mangart, cadono durante cordata: morti 2 finanzieri in addestramento

Erano impegnati in una cordata sulla parete del Monte Mangart, nel cuore delle Alpi Giulie, al confine tra Italia e Slovenia, quando entrambi sono precipitati nel vuoto: a perdere la vita, i finanzieri in addestramento Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, e di Lorenzo Paroni, 30 anni. Originario di Teramo il primo e di Montereale Valcellina (Pordenone) il secondo, i due prestavano servizio a Tarvisio (Friuli-Venezia Giulia).

La drammatica caduta

Secondo le informazioni riportate sino ad ora, i due finanzieri stavano risalendo la via Piussi, un sesto grado che percorre il verticale pilastro Nord del Monte Mangart. Un'arrampicata particolarmente complessa, ma che i due, in addestramento, stavano affrontando. Purtroppo non è ancora possibile sapere cosa sia effettivamente accaduto e cosa possa aver provocato la fatale caduta.

Nella giornata di ieri, Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni, finanzieri del Sagf, si trovavano impegnati in un'attività ufficiale di addestramento. Erano uomini preparati, che conoscevano molto bene la montagna. A un certo punto, però, non sono stati più raggiungibili. Non rispondevano ai telefoni, né al contatto radio. Questo ha portato i colleghi a preoccuparsi e a cominciare le ricerche. Arrivati, intorno alla mezzanotte, a Fusine Laghi, nei pressi del Rifugio Zacchi, dove era stato parcheggiato il loro mezzo di trasporto, i colleghi dei due giovani non hanno trovato loro tracce. Si è temuto il peggio, tutte le procedure di ricerca e soccorso sono state attivate.

La tragica notizia è stata data questa mattina, intorno alle 8:30, quando l'elicottero della Protezione Civile ha portato i corpi dei due finanzieri all'obitorio di Tarvisio sito nel Cimitero Plezzut, dove saranno poi affidati ai parenti. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, i cadaveri sono stati rinvenuti alle 2:15, alla base della parete del Piccolo Mangart di Coritenza. Un volo di decine e decine di metri che non ha lasciato scampo ai due uomini. Resta da capire che cosa sia accaduto. I due finanzieri, assicurano chi li conosceva, avevano una preparazione di altissimo livello e avevano già affrontato le avversità del Mangart.

Chi erano i finanzieri

Entrambe i finanzieri facevano parte della stazione di Cave del Predil del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Lorenzo Paroni era già un tecnico con esperienza, mentre Giulio Alberto Pacchione aspirava a far parte della squadra e a breve avrebbe dovuto sostenere l'esame per diventare guida alpina. "Erano due bravissimi alpinisti. Tutto ciò che si può dire di buono su di loro anche come persone va detto. Aggiungo che per me erano come due figli ", ha dichiarato Luca Onofrio, capostazione della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, come riportato da Agi. " Tutte le donne e tutti gli uomini del Corpo Soccorso Alpino e Speleologico abbracciano le famiglie e gli amici di Lorenzo e Giulio in questo giorno di dolore ", ha commentato Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. "Siamo vicini alla stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico e agli amici e colleghi soccorritori della Guardia di Finanza colpiti anche loro da questo grave lutto. Continueremo la nostra opera di soccorso e aiuto al prossimo anche in ricordo del loro prezioso contributo in questi anni di attività nel Soccorso Alpino ".

Avviate le indagini

Sul caso la procura della Repubblica di Udine ha aperto un'inchiesta. Non si conoscono l'orario e le ragioni dell'incidente. I soccorsi hanno trovato i due finanzieri ancora legati assieme. Al momento si rietiene che sia stata una drammatica fatalità: una parte della parete potrebbe essersi distaccata mentre i due stavano salendo. Non ci sarebbe stato scampo.

Il messaggio del ministro Giorgetti