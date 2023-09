Tragedia sulla A13, auto resta schiacciata: morta una mamma e la bimba di 5 anni

Dramma questo pomeriggio sulla A13 a Ferrara, una mamma e la sua bambina sono infatti morte dopo essere rimaste coinvolte in un terribile incidente. Salvo il padre, che ha riportato delle ferite.

Cosa è accaduto

Il fatto, secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, si è verificato intorno alle 15.40 di oggi, mercoledì 27 settembre. L'auto su cui viaggiava la famiglia, una Skoda, si è scontrata contro un mezzo pesante fermo al chilometro 40, direzione Sud, dell'autostrada. Inutili i tentativi del padre, che si trovava alla guida del mezzo, di sterzare. Lo schianto è stato fatale. La vettura è stata schiacciata tra altri due tir.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alla base della tragedia ci sarebbe un precedente incidente. Qualche ora prima, infatti, alcuni mezzi pesanti che stavano percorrendo la A13 si sarebbero scontrati al chilometro 31. Nessuno dei camionisti avrebbre riportato danni, tranne uno, che ha avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso ed è stato trasferito all'ospedale di Cona.

A causa dell'incidente fra i camion, però, si sarebbe generato un ingongorgo che, stando a quanto ricostruito dalle autorità, avrebbe portato al dramma di questo pomeriggio. Il conducente della Skoda, infatti, ha sterzato per evitare un mezzo pesante fermo per la coda senza però imperdire il peggio: la vettura, infatti, sarebbe rimasta schiacciata fra i mezzi pesanti.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli uomini della polizia stradale, il personale di Autostrade e gli operatori sanitari del 118. Si è lavorato per estrarre le vittime dell'auto, ma non c'è stato nulla da fare: la madre e la bambina di 5 anni hanno perso la vita. Quanto al padre, trovato sotto choc, è stato portato in ospedale per accertamenti. Ferito anche l'autista del camion.

Le autorità hanno chiuso il tratto di strada, così da permettere i soccorsi e i rilievi.

Una famiglia distrutta

La famiglia, stando a quanto si apprende, è originaria di Casera, ma residente ad Abano Terme (Padova). Quest'oggi si stavano dirigendo proprio a Caserta. A perdere la vita la 49enne Maria Grazia Forgetta e la piccola di 5 anni Gioia Petriccione. Alla guida della vettura, come abbiamo detto, si trovava il padre M. Petriccione.