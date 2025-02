Tragedia a Torino, donna scivola mentre fa le pulizie in balcone e cade: morta sul colpo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'autentica tragedia quella avvenuta oggi a Torino. Una donna di 51 anni è infatti caduta mentre si trovava nel balcone di casa, morendo sul colpo.

Secondo quanto riferito sino ad ora, a perdere la vita è stata Claudia Udrescu, una 51enne di origini romene. La signora era impegnata nelle pulizie di casa e stava sistemando le finestre quando è caduta. L'episodio si è verificato intorno alle 11.50 di stamani, domenica 2 gennaio. In quel momento in casa c'era anche il marito della donna, che ha immediatamente dato l'allarme, chiedendo l'aiuto dei soccorsi.

A raggiungere l'abitazione, sita in un palazzo di via Mattie 14, nel quartiere San Paolo, sono stati gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita di Claudia Udrescu, che sarebbe morta sul colpo dopo aver violentemente sbattuto la testa contro la balaustra. Il cadavere è stato quindi portato via dai necrofori, mentre i poliziotti si sono messi al lavoro per cercare di ricostruire la vicenda.

A quanto pare la 51enne si trovava nel balcone di casa, collocato al secondo piano, ed

era salita su una sedia per poter sistemare le tende alle finestre. Purtroppo qualcosa deve averle fatto perdere l'equilibrio, causando la fatale caduta che non le ha lasciato scampo. La famiglia è completamente sotto choc.