Tragedia a Trasquera, valanga nella zona di Punta Valgrande: 3 morti e 2 feriti

Tragedia questa mattina al confine tra Svizzera e Italia, una valanga si è infatti staccata dalla parete est di Punta Valgrande, travolgendo diverse persone. Al momento il bilancio è di tre morti e due feriti. Le attività di soccorso sono in pieno svolgimento.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, domenica 12 gennaio, nel territorio del comune di Trasquera, nel Verbano. L'allarme è stato dato intorno alle ore 12.30 da uno scialpinista, che ha visto la massa di neve e detriti travolgere la valle. A rimanere coinvolto è stato un gruppo di persone, che è stato trascinato dalla slavina. A quanto pare il fenomeno è avvenuto lontano dalla vetta, a circa 2.000 metri di altitudine.

L'intervento dei soccorsi è stato rapido e a raggiungere la zona sono stati gli uomini del Servizio alpino civile e quelli del Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf). Accorsi anche gli operatori sanitari del 118, arrivati in elisoccorso. Per cercare di rintracciare i dispersi sono stati inviate delle unità cinofile, che hanno collaborato con i professionisti in grado di rilevare i segnali trasmessi dall'Artva, quell'apparecchio che, se indossato, permette di rintracciare qualcuno finito sotto la neve.

Al momento sono stati trovati tre morti e due feriti. Questi ultimi sono stati aiutati dalle persone che hanno assistito impotenti alla valanga. Il lavoro dei soccorsi non si è ancora fermato, si continua a cercare.

"Quella zona è a più di duemila metri, non c'è niente da fare se non con gli sci fuori pista. Lassù si sale solo con le ciaspole o con l'elicottero" , ha dichiarato ai microfoni di Ansa Geremia Magliocco, sindaco di Trasquera, comune del Verbano-Cusio-Ossola.