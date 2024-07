Tragedia nel Bellunese: escursionista uccisa da un masso in Vallon del Froppa

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova tragedia avvenuta in montagna. Nel corso della giornata di ieri, domenica 28 luglio, una donna di 34 anni ha infatti perso la vita dopo essere stata investita da un masso. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, il dramma si è verificato nel Bellunese, in Vallon del Froppa. La vittima, una donna genovese, stava trascorrendo la giornata sulle cime del Veneto insieme al suo gruppo di compagni, composto da tre uomini e tre donne. I sei amici avevano cominciato la loro escursione in mattinata, partendo dal Rifugio Baion. Dopo essere arrivati a Forcella Baion, erano scesi nel Vallon da Rin e poi saliti nuovamente a Forcella Marmarole. Quando si è verificato il terribile incidente stavano scendendo per raggiungere il Rifugio Chiggiato. Proprio in quel momento, stando alla ricostruzione, hanno udito un forte rumore e all'improvviso un masso si è diretto verso di loro, prendendo in pieno la 34enne.

L'allarme è stato dato intorno alle 18.30. A raggiungere la zona sono stati gli uomini del soccorso alpino di Pieve di Cadore e del Centro Cadore. Naturalmente è stato mobilitato uno degli elicotteri del Suem, che si è diretto sul posto per sorvolare la zona. Non è stata una ricognizione semplice a causa della presenza di un fitto strato di nubi. Il luogo dell'incidente è stato poi individuato sotto Forcella Marmarole, in un punto alto del Vallon del Froppa.

I soccorritori hanno dunque prestato assistenza al gruppo di amici, trovati sotto choc. Purtroppo per la 34enne, colpita dal masso, non è stato possibile fare nulla. Si è solo provveduto a constatare il decesso. La salma è stata recuperata e portata in ospedale.

I soccorsi

Della vicenda sono stati informati i carabinieri della stazione locale. Il corpo è stato identificato e si tratta della 34enne M.O.S., di Genova.

Per quanto riguarda i compagni, un'amica della vittima, trovata in evidente stato di choc, è stata portata in ospedale, mentre gli altri quattro sono stati accompagnati dai soccorritori al Rifugio Baion e poi accompagnati al pronto soccorso.