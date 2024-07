Dimentica nell'auto la figlia: per ore sotto il sole, morta bimba di un anno

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma nel Veneziano, dove una bimba di appena un anno ha perso la vita dopo essere stata dimenticata in auto. Purtroppo per la piccola non c'è stato scampo: troppo il tempo trascorso sotto il sole cocente e a temperature elevatissime.

La tragedia

È successo a Marcon (Venezia). A quanto pare il papà aveva l'incarico di portare la bimba, di soli 14 mesi, al campo estivo dell'asilo nido. Purtroppo il genitore avrebbe dimenticato questo impegno, e si sarebbe recato direttamente sul posto di lavoro, ormai ignaro della presenza della piccola. La bambina è così rimasta diverso tempo all'interno dell'abitacolo bollente dell'auto, sotto il sole cocente. Troppo per il suo fisico.

Quando il papà ha fatto ritorno alla vettura era ormai troppo tardi. L'uomo ha trovato la piccola in fin di vita e ha chiamato i soccorsi, ma non c'era più nulla da fare. A chiamare il 118 anche altre persone presenti in strada che hanno assistito alla scena. All'arrivo degli operatori sanitari, tuttavia, la bimba si trovava già in arresto cardiaco. Una volta stabilizzata, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo a Mestre, dove i medici hanno tentato di tutto per salvarla. Purtroppo nulla è servito per tenere in vita la piccola, che è morta nel nosocomio.

Presenti, in quel momento drammatico, i genitori della piccola. Considerate le atroci circostanze, è stato avviato un percorso di assistenza psicologica.

Le indagini

Del caso sono stati

informati idella Compagnia di Mestre. Gli uomini dell'Arma hanno il compito di fare luce su questa terribile vicenda. A quanto pare la bimba sedeva sul seggiolino posizionato sui sedili posteriori.