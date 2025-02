Investita sul marciapiede da un suv. Gravissima bimba di 10 anni a Vicenza

La strada dell'incidente

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma ieri pomeriggio a Olmo di Creazzo (Vicenza), dove una bambina di 10 anni è stata travolta da un suv mentre stava passeggiando insieme al padre e al fratellino. La piccola è stata presa in pieno e adesso si trova ricoverata in ospedale in gravissimi condizioni, mentre le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire le dinamiche del terribile incidente.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri - domenica 16 febbraio - intorno alle 14.00. La bambina stava percorrendo viale Italia insieme al papà e la fratello quando è avvenuto l'impensabile. La famigliola si stava spostando sul marciapiede, tuttavia il suv Hyundai Tucson è uscito dalla carreggiata, investendo la minorenne.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, accorsi in ambulanza. I sanitari hanno immediatamente compreso che le condizioni della piccola erano molto gravi. Dopo averla stabilizzata, hanno provveduto a trasportarla in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova attualmente ricoverata in Terapia intensiva pediatrica. La sua prosognosi è riservata.

Del caso sono state informati anche i carabinieri di Valdagno, che adesso stanno cercando di capire che cosa abbia portato a questo terribile episodio. Alla guida del suv Hyundai Tucson si trovava un vicentino di 50 anni, ora indagato dalla procura della Repubblica di Vicenza per lesioni stradali gravissime.

Gli inquirenti escludono l'ipotesi del malore, e sembrano più orientati verso la guida in stato di ebbrezza, o l'uso del cellulare mentre l'auto era in movimento. Tutte le possibilità sono al vaglio degli inquirenti. Sembra che la Hyundai Tucson sia uscita dalla careggiata in un attimo, piombando sul marciapiede. La piccola è stata travolta, finendo sul cofano della vettura, mentre il fratellino è stato preso di striscio ed ha riportato solo lievi ferite.

" Sono passato di lì appena successo il fattaccio. La scena era terribile: la bambina era a terra, con diverse persone intorno, tanto che pensavo avesse avuto un malore.

Ricordo in particolare una donna, non so se fosse la mamma, piangeva disperata", ha raccontato a Il Corriere uno dei testimoni.

Mentre la popolazione si stringe attorno alla famiglia della bambina, proseguono le indagini degli inquirenti.