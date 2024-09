Tragedia a Villongo, bimba cade dall'altalena e muore: fatale il colpo alla testa

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vera e propria tragedia quella che si è compiuta nella serata di ieri a Villongo (Bergamo): una bimba di soli sei anni ha infatti perso la vita dopo essere caduta dall'altalena sulla quale si stava dondolando. L'attrezzo l'avrebbe colpita alla testa, e questo sarebbe stato fatale. Per la piccola non è stato possibile fare nulla.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato nel corso della serata di ieri, lunedì 2 settembre, intorno alle ore 21.00. La bambina era uscita con la famiglia per fare una passeggiata, come fanno in tanti, visto la stagione ancora estiva. Raggiunto il parco di piazza Vittorio Veneto a San Filastro, una frazione di Villongo, era corsa a dondolarsi su un'altalena. Qualcosa di assolutamente innocuo, almeno in apparenza, tanto che la mamma non si era affatto preoccupata.

Poi, all'improvviso, il dramma. La bambina è caduta e l'altalena, che stava continuando ad oscillare, l'ha colpita alla testa, tanto che la piccola è rimasta stesa a terra. Una scena agghiacciante avvenuta dinanzi agli occhi della madre e delle altre persone che si trovavano nel parchetto. L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce Blu del Basso Sebino, accompagnati da un'automedica inviata da Sarnico. La situazione è apparsa molto grave. Le manovre di rianimazione sono iniziate subito, poi la bimba è stata caricata sul mezzo di elisoccorso, per essere trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La terribile notizia

Nonostante gli sforzi del personale medico, non è stato possibile fare nulla per salvare la bambina. Intorno alle 23.00 è stato comunicato il decesso. La piccola, che avrebbe dovuto compiere a breve sette anni, aveva origini marocchine.

Del caso sono stati informati i carabinieri di Sarnico, che cercheranno di ricostruire le dinamiche della

vicenda, così dae le ragioni che hanno portato a una simile tragedia. Il corpicino della bimba è a disposizione dell'autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico.