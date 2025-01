Tragico scontro tra auto e pullman nel Bolognese: un morto e 20 feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia sulla strada Persicetana a Tavernelle d'Emilia, una frazione di Calderara di Reno in provincia di Bologna. Un'automobile e un pullman nel tardo pomeriggio di ieri (verso le 18:45) si sono scontrati in un tratto rettilineo, all'altezza tra via Valtiera e Osteria, e l'impatto si è rivelato fatale. L'incidente ha causato la morte di un uomo, mentre il numero dei feriti ammonta a circa 20: tra questi, 2 sono di media gravità mentre gli altri hanno riportato lievi lesioni. La vittima è Davide Felloni di 65 anni. Nelle prossime ore si proverà a ricostruire la dinamica dei fatti nei minimi particolari; magari potrebbero rivelarsi importanti sia le versioni fornite dalle persone coinvolte sia le immagini catturate dalle eventuali videocamere di sorveglianza installate nei paraggi dell'accaduto.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le cure mediche ai feriti; i passeggeri sono stati poi trasportati agli ospedali Maggiore e di San Giovanni in Persiceto. I tentativi dei soccorritori di salvare l'autista alla guida della Panda, invece, sono stati vani: non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri (che nelle prossime ore dovranno ricostruire i contorni della vicenda) per i rilievi e i dovuti accertamenti, oltre i vigili del fuoco con una squadra da Zola Predosa. I pompieri hanno recuperato la vettura, che era finita fuori strada, e hanno messo in sicurezza l'area.