Maltrattamenti e violenza sessuale su minori: arrestati madre e patrigno

Orrore a Trani, in Puglia, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della figliastra, all'epoca dei fatti 13enne. Ai domiciliari anche la madre della ragazzina che, secondo quanto è emerso dall'attività investigativa della Polizia, avrebbe perpetrato maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti dei tre figli piccoli.

Gli abusi sulla 13enne

Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione dei servizi sociali. In particolare, la Sezione Reati Contro la Persona della Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani (Puglia), sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani, ha avviato un'attività di osservazione sulla famiglia. Dagli accertamenti sarebbero emersi numerosi e continui abusi sessuali da parte del 53enne nei confronti della figlia 13enne della compagna. Al fine di evitare che la ragazzina rivelasse le violenze consumate tra le mura domestiche, l'uomo le faceva spesso regali o le dava ingenti somme di denaro in cambio del silenzio. Per lui è stata di disposta la misura cautelare in carcere.

La madre ai domiciliari per maltrattamenti

Oltre agli abusi sessuali, le indagini hanno accertato ripetuti maltrattamenti fisici e psicologici messi in atto dalla madre della 13enne nei confronti di tutti i figli.

Gli elementi raccolti nei confronti della donna sono stati sufficienti per fa scattare nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.