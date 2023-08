Il Trapanese nella morsa degli incendi: chiuso l'aeroporto di Birgi

Si torna, purtroppo, a parlare di incendi. Un vasto rogo si è infatti originato quest'oggi nel trapanese, e le fiamme hanno costretto le autorità locali a chiudere l'aeroporto di Trapani a scopo preventivo. Diverse persone sono già state evacuate, e in questo momento sono in corso le operazioni di spegnimento.

L'allarme incendio

Sono ore di tensione questo pomeriggio nel trapanese. Due grossi incendi sono infatti divampati nel territorio siciliano, uno nel vallone che costeggia l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, l'altro in contrada Costa ad Alcamo.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, già nel corso della giornata di ieri era stata diramata un'allerta per rischio incendi da parte della Protezione civile proprio a causa dei forti venti di Scirocco. Questi hanno purtroppo alimentato le fiamme innescate sul territorio, probabilmente per mano di qualcuno. Stando a quanto riferisce il portale online TrapaniSì, che sta monitorando la situazione, incendi sono stati segnalati nella zona di Biro, nel territorio di San Vito Lo Capo, nella zona di Visicari e della Tonnara e Faraglioni di Scopello. Roghi anche a Castellammare del Golfo e nelle campagne di Scorace.

Tanta la paura per i cittadini, che stanno seguendo gli sviluppi con apprensione. Vigili del fuoco, Protezione civile, Corpo Forestale e volontari si trovano al lavoro per cercare di sedare le fiamme.

Sempre nel pomeriggio di oggi l'Anas ha fatto sapere di aver temporaneamente chiuso la strada statale 119 in zona Alcamo in entrambe le direzioni. Secondo il Comando provinciale dei vigili del fuoco, sono 19, fino ad ora, gli interventi effettuati. Mobilitati anche diversi mezzi aerei, fra cui diversi canadair, nel tentativo di spegnere i roghi il prima possibile.

Chiuso l'aeroporto di Trapani

Dal momento che le fiamme si sono avvicinate all'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi, Airgest ha disposto la sospensione di tutti i voli, fermando l'attività dell'aerostazione. In questo momento è ancora in corso lo spegnimento dell'area interessata. Sono coinvolti nelle operazioni i mezzi antincendio militari del 37' Stormo e civili e un elicottero antincendio del 82' CSAR dell'aeronautica.

"Stiamo collaborando con l'aeronautica militare e i vigili del fuoco per il contenimento dei danni. La struttura, fortunatamente, allo stato attuale, non è sfiorata, abbiamo comunque emesso un avviso per l'interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi sta mettendo a dura prova il sistema aeroportuale tutto" , ha dichiarato il presidente dell'Airgest Salvatore Ombra, come riportato da ItalPress. I voli vengono dirottati su Palermo.

Persone evacuate

A causa della situazione è stato necessario anche evacuare alcune persone. Stando agli ultimi aggiornamenti, è stata evacuata la Tonnara di Scopello, frazione del comune di Castellammare del Golfo.