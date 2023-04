Trapani, preso dopo decine di furti: così è stato arrestato "l’uomo ragno" nigeriano

Non aveva la ragnatela e il costume dell’uomo ragno, ma come il supereroe della Marvel riusciva a saltare da un balcone all’altro degli appartamenti del Trapanese per mettere a segno furti e rapine. Grazie alla sua agilità era riuscito a sfuggire più volte alla cattura, ma l’altro giorno è stato acciuffato dalla polizia dopo aver svaligiato l’ennesima abitazione. Ha un volto il ladro seriale che negli ultimi mesi ha seminato il panico nella provincia siciliana. Si tratta di un nigeriano di 25 anni senza fissa dimora.

Il rapinatore “acrobatico”

Il malvivente non era dedito solamente ai furti nelle case, ma spesso ha “ripulito” le macchine più lussuose dopo averle scassinate. Più volte le forze dell’ordine sono state sul punto di coglierlo in flagrante, ma il nigeriano è sempre riuscito a farla franca arrampicandosi sui muri alti o alle grondaie e facendo perdere le sue tracce in poco tempo. Un incubo per la polizia e i carabinieri che le hanno provate tutte per assicurare il ladro alla giustizia.

L’arresto

Come riporta il quotidiano la Repubblica, anche l’arresto è avvenuto in maniera avventurosa. In un primo momento i poliziotti sono riusciti a circondarlo; il nigeriano sembrava in trappola, però è riuscito a scappare ancora una volta. Con un balzo felino è saltato su un muro e hanno impiegato molto tempo gli agenti prima di afferrarlo. Decisivo è stato lo spray al peperoncino che ha disorientato il malvivente. Seppure in manette, quando è terminato l’effetto dello spruzzo urticante, il ladro si è divincolato ed è scappato. A quel punto è stato necessario l’intervento anche dei carabinieri. Un grosso dispiegamento delle forze dell’ordine ha pattugliato l’intera città di Trapani, fino a quando l’uomo non è stato acciuffato nuovamente e trasferito in questura.

I precedenti

Il nigeriano in appena un mese era riuscito a portare a termine una decina di furti tra appartamenti saccheggiati e vetture rovistate. In questura è emerso che il 25enne aveva precedenti penali. L’ultima denuncia nei confronti dell'uomo ragno era stata presentata da una donna anziana derubata nel suo appartamento dal malvivente. Adesso il ladro è in carcere, in attesa di essere processato per i gravi reati commessi.