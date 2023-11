Travolta da un albero mentre passeggiava. 82enne muore a Roma. I residenti: "Potatura? Un miraggio"

Stava passeggiando per le vie di uno dei quartieri più belli della Città eterna in compagnia di suo figlio quando un qualcosa di grosso l’ha travolta ponendo fine a quella che poteva essere una bella mattinata e, soprattutto, alla sua vita. Una donna di 82 anni è morta intorno alle 10.20 della mattina di sabato schiacciata da un albero, un platano per la precisione, mentre si trovava sul marciapiede di via Donna Olimpia, all’altezza del civico 56, nella zona di Monteverde. L’intervento dei sanitari del 118 è stato superfluo dal momento che l’82enne è morta nell’immediato sotto il peso della pianta mentre la teneva premuta sull’asfalto.

Nella notte tra venerdì e sabato, la Capitale è stata colpita da forti raffiche di vento che avrebbero sradicato diversi alberi, già a rischio caduta, piantati nel centro storico e nella tarda mattinata di oggi i feriti sono stati complessivamente sei, nessuno dei quali è in gravi condizioni. Sempre a causa del forte vento, un albero si è persino abbattuto su un mezzo Ama - la società competente per il comune di Roma per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti - in via Di Torricola.

Sebbene l’intervento degli operatori del 118 non sia servito a salvare la vita dell’anziana, la loro presenza è stata fondamentale per fornire assistenza al figlio che in quel momento si trovava sotto choc. Sul luogo della tragedia anche la polizia locale di Roma capitale, i Vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Pochi minuti dopo le 10.30, anche l'assessore all'ambiente del Campidoglio, Sabrina Alfonsi e il sindaco Roberto Gualtieri hanno raggiunto via di Donna Olimpia. La strada è stata chiusa al traffico per circa metri 150 per le verifiche di tutti gli alberi collocati lungo la via.

La procura di Roma, nella fattispecie il pm Eugenio Albamonte, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e la polizia scientifica ha effettuato i primi rilievi tecnici sulla scena dell’incidente. Sulla base delle prime informazioni disponibili, sarebbero in corso degli accertamenti sull’attività comunale del servizio giardini nel municipio di Monteverde, dove proprio poche settimane fa era stata avviata un’operazione di potatura di alcune piante non lontane da dove è caduto l’albero sabato mattina. Al momento il fascicolo della procura è aperto contro ignoti.

Appresa la notizia della disgrazia, i residenti hanno espresso la loro rabbia e frustrazione per la situazuone in merito alle potature degli alberi. Carla, un'abitante di via Donna Olimpia, ha dichiarato: "Proprio questa mattina, quando mia figlia è uscita di casa per andare al lavoro, le ho raccomandato di stare attenta agli alberi per il vento forte. Perché qui è così, le potature sono un miraggio e noi tremiamo anche a camminare sul marciapiede" .