Travolto da un masso in spiaggia a La Maddalena: muore turista lombardo

Travolto da un pesante masso di granito che si era staccato da una parete rocciosa, è stato trasportato d'urgenza in elicottero a Olbia per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma purtroppo alla fine non ce l'ha fatta: è infatti deceduto nella mattinata di oggi, mercoledì 14 giugno, il turista lombardo di 62 anni rimasto vittima di un grave incidente nell'isola de La Maddalena.

La tragedia si è verificata durante la giornata di ieri, martedì 13 giugno. Il 62enne, originario della Lombardia, si trovava in vacanza in Sardegna con la nipotina. Stando a quanto riferito da L'Unione Sarda, dopo avere preso il sole in spiaggia, nella località Abbatoggia dell'isola de La Maddalena, l'uomo avrebbe deciso di spostarsi all'ombra di un costone per poter leggere un libro. Con lui, ovviamente, anche la piccola, che avrebbe iniziato a giocare nelle immediate vicinanze.

Secondo una prima ricostruzine effettuata dai Carabinieri, la bambina sarebbe salita su un masso in bilico, che si sarebbe quindi staccato dalla parete rocciosa travolgendo il nonno. Immediata la richiesta di intervento dei soccorsi da parte degli altri turisti presenti nelle vicinanze del luogo del tragico incidente: sul posto, oltre al personale del 118, si sono precipitati i Vigili del fuoco, la Guardia costiera e i Carabinieri.

Purtroppo le operazioni per liberare la vittima si sono rivelate più lunghe e difficoltose del previsto, proprio a causa delle grandi dimensioni e dell'enorme peso del macigno che schiacciava il povero uomo: i Vigili del fuoco hanno avuto bisogno di ben due ore per estrarre il corpo del 62enne.

A quel punto è intervenuto il personale medico del 118, che ha operato alacremente per rianimare il turista, provvedendo quindi a disporre il suo trasporto d'urgenza in elisoccorso presso l'ospedale di Olbia. Qui l'uomo, che aveva riportato un gravissimo trauma addominale, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, che purtroppo non si è rivelato sufficiente per salvargli la vita.

Anche dopo l'operazione, infatti, le sue condizioni di salute erano rimaste molto gravi. Il 62enne è purtroppo spirato nel corso della mattinata di oggi. La nipotina, che si trovava con lui in vacanza in Sardegna, è stata temporaneamente affidata alle cure dei Servizi Sociali.