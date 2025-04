Il treno storico anni Venti torna a viaggiare

Ascolta ora 00:00 00:00

Undici corse dal centro di Milano ai laghi, a Novara e verso le montagne della Valassina. È il programma di Trenord per il treno storico nel 2025, che dopo i sold out nel 2024 in occasione dei suoi cent'anni, torna con due nuove mete: oltre i Laghi Maggiore e di Como, quest'anno il convoglio raggiungerà anche Novara e Asso. «Sarà domenica 6 aprile la prima corsa del treno storico che tornerà sui binari per riproporre ai passeggeri nuovi viaggi da trascorrere nell'atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno» comunicano a Trenord I viaggi con destinazione Como Lago, Novara Nord e Asso saranno animati da personaggi in costume d'epoca che si esibiranno in diverse performance artistiche, teatrali e musicali, basate sulla ricostruzione storica di luoghi e personaggi del tempo. Quelli con destinazione Laveno Mombello Lago, invece, saranno arricchiti da formazioni di musicisti jazz che renderanno omaggio alla musica degli anni Venti e Trenta.

«Il treno è composto da tre carrozze di prima classe Az 130-136-137, costruite negli anni 1924-25, dal locomotore E 600-3, realizzato da Om-Cge nel 1928, e dal locomotore E 610-04, prodotto dalla Breda-Cge nel 1949, tutti completamente restaurati».