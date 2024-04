Dramma in Trentino: base jumper si lancia dal Becco dell'Aquila e muore

Tragedia a Valle del Sarca, in Trentino, dove una base jumper ha perso la vita dopo essersi lanciata dal Becco dell'Aquila, sul monte Brento. A intervenire sono stati gli uomini del Soccorso alpino, che hanno recuperato la vittima con una certa difficoltà, dato che il corpo giaceva inerme su un punto della parete rocciosa particolarmente difficile da raggiungere. Sulla vicenda dovranno adesso essere svolte delle doverose indagini, anche se appare chiaro che si sia trattato di un drammatico incidente.

I fatti

Stando a quanto riferito in un comunicato del Soccorso alpino, l'allarme è stato dato intorno alle 7.40 della mattinata di oggi, sabato 6 aprile. La Centrale unica di emergenza ha immediatamente attivato l'elisoccorso, allertando anche gli operatori della Stazione Riva del Garda e Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

Gli specialisti hanno dunque raggiunto la zona segnalata, anche se non è stato facile recuperare la donna. Quest'ultima si trovava, esanime, in un punto della parete rocciosa particolarmente impervio. Il corpo si era incastrato in alcune sporgenze. Sei soccorritori sono stati quindi avvicinati mediante elicottero e da lì hanno proceduto da soli, stando attenti agli strapiombi. Arrampicandosi sulla roccia, gli uomini del Soccorso alpino sono riusciti a raggiungere la base jumper, avendo purtroppo conferma di quanto si aspettavano. La donna è stata infatti trovata morta, per lei non è stato possibile fare nulla. A ucciderla deve essere stato il forte impatto. In tutto le operazioni si sono concluse intorno alle 18.00.

Le dinamiche da ricostruire

A perdere la vita una donna canadese classe '83. Questa mattina si era lanciata dal Becco dell'Aquila e dopo aver effettuato un volo di un centinaio di metri, ha finito con lo schiantarsi contro la parete rocciosa. Gli esperti ritengono si sia trattato di un incidente. La 40enne potrebbe aver aperto con anticipo la vela, e questo sarebbe risultato fatale.

Il cadavere è stato rimosso dal luogo del rinvenimento e portato a valle per via aerea. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Riva del Garda. Starà agli inquirenti ricostruire le dinamiche dell'accaduto, e comprendere che cosa possa aver provocato il tragico incidente.