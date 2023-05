Trentino, venduta in sposa a 12 anni, ma per i genitori scatta l'attenuante delle "abitudini culturali"

Costretta al matrimonio a 12 anni, un anno dopo è già madre: ai genitori del marito i giudici trentini concedono il patteggiamento con le attenuanti delle "abitudini culturali". Il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, pretende chiarezza: “ I matrimoni forzati, soprattutto quando coinvolgono minori, rappresentano una pratica che non ammette giustificazioni culturali ”.

La condanna

Sei mesi di reclusione è quanto sono riusciti a patteggiare i genitori dello uomo che sposò la giovane davanti al tribunale di Trento. Oltre alla detenzione, la coppia dovrà pagare 6.700 euro ciascuno. Per il figlio, che contrasse il matrimonio, i giudici hanno scelto la condanna a due anni di reclusione, l’accusa è di atti sessuali con minore. A tutti è stato riconosciuto il caso di “minore gravità”. Questa la sentenza, arrivata il 24 maggio.

Ciò che sorprende è la decisione dei magistrati trentini di riconoscere ai due suoceri le attenuanti. La motivazione? Le “abitudini culturali". Ma non ci sta il numero due a Palazzo Madama, che interviene: “ Chi conosce bene questo fenomeno sa che è proprio il contesto culturale della famiglia l'ostacolo principale per combattere i matrimoni forzati ”. Il leghista Centinaio si dice “perplesso” dalla sentenza, e più ancora dalla sua giustificazione: il contesto socio-culturale dei soggetti coinvolti. “ Altro che attenuante – osserva - la cultura di origine è proprio l'elemento fondante del reato ". Il senatore annuncia quindi che non finirà qui: si sta infatti valutando un'azione parlamentare “ che aiuti a fare chiarezza sulla vicenda trentina ” spiega. Segue una riflessione sull’epilogo del fatto: “ Fin quando alcune comunità, anziché integrarsi, pretenderanno di far prevalere la legge morale sul diritto riconosciuto in Italia, i problemi sociali e di sicurezza legati all'immigrazione non faranno altro che aggravarsi ”.

La vicenda

Dalla Serbia era stata portata in Trentino nel 2020. Aveva aveva soltanto 12 anni all’epoca, quando la famiglia la obbligò a sposarsi con un uomo kossovaro. Lui era un estraneo di sette anni più vecchio. Lo ‘scambio’ era avvenuto in cambio di denaro: una vera e propria compravendita. Tra le mura domestiche in Valsugana la ragazzina, obbligata a subire rapporti sessuali con l’uomo, rimase incinta un anno dopo. La fine dell’incubo è arrivata con l’intervento dei servizi sociali dopo una segnalazione. A quel punto, la ragazza era già al quinto mese di gravidanza. A tredici anni è diventata madre. Ora ha 16 anni e vive assieme al figlioletto di due in una struttura protetta.