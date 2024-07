"Esemplare pericoloso". L'orsa KJ1 localizzata e uccisa dalla forestale: è polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Abbattuta l'orsa Kj1. A darne notizia è stata la provincia autonoma di Trento attraverso un comunicato stampa. "Questa mattina - c'è scritto nella nota - è stata data esecuzione al decreto firmato ieri dal presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che prevedeva il prelievo dell'esemplare di orso Kj1 tramite abbattimento" . Una squadra del corpo forestale trentino è entrata in azione nei boschi sopra Padaro di Arco, dove l'animale era stato localizzato attraverso il radiocollare. "KJ1 era un esemplare pericoloso - si legge nel comunicato - secondo la scala del Pacobace. Lo ha attestato anche Ispra, confermando la necessità di rimuovere l'orsa (classificata ad alto rischio) al più presto. L'animale è risultato responsabile di almeno sette interazioni con l'uomo. L'ultima risale allo scorso 16 luglio, ai danni di un escursionista" .

Il decreto di abbattimento

Nella giornata di ieri, il presidente Fugatti, dopo aver revovato le precedenti ordinanze sospese dal Tar, ha sottoscritto il decreto di abbattimento e la rimozione immediata dell'orsa. Il provvedimento, come ha spiegato lo stesso Fugatti, si è reso necessario dopo l'ultima aggressione di quindici giorni fa dell'esemplare Kj1 nei confronti di un turista francese di 43 anni. L'uomo si è scontrato con l'animale a Naroncolo, in Trentino. A dare parere positivo è stata anche l'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il curriculum dell'orsa abbattuta era così ricco di episodi negativi ai danni dell'uomo e della natura da mettere tutti d'accordo sulla sua pericolosità. Come riporta il Corriere del Trentino durante i suoi 22 anni di vita l'orsa si è resa responsabile di 68 danni e, attraverso analisi genetiche di campioni biologici, ha avuto 7 interazioni con l'uomo sempre nei mesi estivi.

La denuncia

Intanto, attraverso una nota, viene reso pubblico un primo atto giudiziario polemico nei confronti delle istituzioni che hanno ordinato l'uccisione dell'orsa Kj1. "L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente - hanno sottolineato gli scriventi - ha inviato una denuncia alla procura della Repubblica di Trento a carico dello stesso presidente della provincia autonoma di Trento per il reato di uccisione di animale e nellla fattispecie per il reato di omicidio di orso in violazione della legge 157 articolo 30 (tutela della fauna selvatica e articolo 544 ter del codice penale uccisione crudele ed inutile di animali" . Anche la parlamentare Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, era intervenuta subito dopo la firma del decreto di abbattimento, attaccando il presidente Fugatti. "Vergogna - ha scritto sui social - ha mandato i suoi sicari ad uccidere mamma orsa" .

La reazione

Ha evidenziato il suo disappunto la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia-Nm-Maie. "Indignata, avvilita, sconvolta, preoccupata. È vile - ha dichiarato - uccidere un'orsa radiocollarata pochi giorni prima e quindi condotta al patibolo incappucciata come farebbe un boia per non avere pietà, con tre cuccioli al seguito" .

"Un amministratore è chiamato a ragionare e non a sollecitare e soddisfare gli istinti più bassi e pericolosi che possono avere risvolti preoccupanti in ogni settore, specie se il segnale che si da è quello di eludere la legalità. Dar sfogo agli istinti appartiene agli animali appunto, non agli uomini. L'esecuzione di Kj1 è da brividi, non risolve il problema ma getta solo enorme discredito sulla nostra terra"

Poi l'attacco diretto al presidente Fugatti: