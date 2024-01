Paura a Trento. Auto piomba sul marciapiede e travolge mamma e 2 bimbi

Articolo in aggiornamento

Grande paura questa mattina a Trento. Una donna di 31 anni che stava spingendo il passeggino con il proprio neonato è stata travolta da un'auto mentre camminava sul marciapiede. Nell'investimento è rimasto coinvolto anche l'altro figlio della 31enne. Sul posto sono arrivate alcune ambulanze. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti. La giovane mamma e i figlioletto sono stati trasportati in codice rosso nel vicino ospedale.

L'auto sul marciapiede

L'incidente si è verificato attorno alle ore 8 di oggi, venerdì 12 gennaio, in via Einaudi a Trento. A quanto si apprende, la conducente di una Citroën avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura, centrando in pieno la 31enne che stava camminando sul marciapiede assieme ai figli, due bimbi. Ad allertare il 118 sarebbero stati alcuni passanti. Sul posto le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area, cinque ambulanze e due automediche.

Il passeggino distrutto

Sia i tre feriti che la conducente dell'auto sono stati trasportati all'ospedale Santa Chiara. Stando a quanto riporta il giornale ilDolomiti.it, nello schianto il passeggino è andato distrutto. Così come l'auto dell'investitrice è rimasta gravemente danneggiata. Resta ancora da chiarire la dinamica esatta del sinistro.