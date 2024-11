Treviso, bimbo di 6 anni lasciato per strada: denunciato l'autista

Ascolta ora 00:00 00:00

Scoppia il caso a Treviso, dove un autista di scuolabus è stato denunciato dopo aver lasciato un bambino di 6 anni per strada, avendo mancato la sua fermata. La Procura della Repubblica di Treviso avrebbe provveduto anche a multare l'azienda di trasporti.

L'episodio

La vicenda, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificata durante i primi giorni di scuola, vale a dire l'11 settembre scorso. A quanto pare quella mattina il bambino era stato a scuola e, al termine delle lezioni, era salito sul bus per fare ritorno a casa. Il piccolo era atteso dalla madre alla fermata stabilita, tuttavia qualcosa è andato storto. A quanto pare durante il tragitto il conducente avrebbe saltato la fermata, sbagliando strada, e il piccolo non è potuto scendere. Imboccando una strada laterale, infatti, lo scuolabus ha saltato ben 300 metri di percorso.

Il bimbo, non riuscendo più a orientarsi, si è rivolto al conducente, dicendogli di dover scendere, e l'uomo non si sarebbe posto domande. Dopo aver accostato sulla strada Postumia - una via, fra l'altro, molto trafficata - ha fatto scendere il bambino e lo ha lasciato lì, all'altezza della rotatoria di Pezzan di Istrana, dove solitamente hanno la fermata gli studenti delle scuole medie. Il piccolo si è ritrovato, dunque, completamente da solo. Senza la mamma, né l'autista.

Provvidenziale l'intervento di una maestra che stava passando da quelle parti. La docente ha notato il bambino in lacrime, riconoscibile per il distintivo della scuola sul grembiule, e si è subito attivata per aiutarlo. Ad essere informati sono stati gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a riportare il bimbo a casa.

I provvedimenti

Questa storia si è conclusa con un lieto fine, tuttavia ci sono state conseguenze per il conducente dello scuolabus.

A quanto pare la polizia locale ha presentato una denuncia pernei confronti dell'autista presso la procura della Repubblica, e anche la famiglia del piccolo avrebbe presentato querela.

Quanto all'azienda Bonaventura Express di Morgano, a cui il Comune aveva dato l'appalto per il trasporto degli studenti, nei suoi confronti è scattata una multa di circa mille euro.