Minore abbandonato dalla madre: lasciato per mesi fra rifiuti ed escrementi

Una storia a dir poco orribile quella che arriva da Treviso, dove un ragazzino di 13 anni sarebbe stato abbandonato per mesi dalla madre, restando da solo fra gli animali e i rifiuti. A raccontare il dramma vissuto dal minorenne è stato il programma televisivo Mattino Cinque News, che sta seguendo la vicenda.

Un'intera estate da solo

Stando alle informazioni raccolte, il 13enne ha trascorso l'intera estate in piena solitudine. La madre, infatti, lo aveva lasciato da solo. Guardando al vissuto del minorenne, emerge una situazione familiare difficile.

Nato nel 2009 in un borgo in provincia di Treviso, il ragazzino ha perso prima il padre, che ha lasciato il nucleo familiare da circa un anno e mezzo per, almeno stando ad alcune fonti, fare ritorno in Ucraina e combattere al fronte. Dopo è stato il turno della madre. La donna, infatti, ha trovato un lavoro a Verona e lì ha soggiornato, andando di volta in volta a trovare il figlio, senza portarlo con sé.

Il 13enne è dunque rimasto per mesi da solo (da giugno fino ai primi di settembre), abbandonato nella più totale incuria. A fargli compania, un cane, due gatti e alcuni conigli domestici. Il ragazzino non aveva nessuno a occuparsi di lui. Sappiamo solo che gli inquirenti lo hanno trovato con un cellulare, unico mezzo per parlare con la madre. Ogni quattro giorni, riferisce TrevisoToday, il dipendente di un supermercato si recava presso l'abitazione per consegnare la spesa.

Alla fine sono stati i vicini ad accorgersi, dopo diverso tempo, che qualcosa non andava, e a contattare le forze dell'ordine. Ad occuparsi del caso del minorenne i carabinieri della stazione locale.

Denunciata la mamma

Trovato da solo nel degrado dell'abitazione, fra sporcizia ed escrementi di animali, il minore era in condizioni di incuria e scarsità igienica. Tratto in salvo, è stato affidato a una comunità protetta. Nei confronti della madre, una donna di nazionalità ucraina, è scattata invece una denuncia per abbandono di minore.

La donna, però, risulta fino ad ora irreperibile, tanto che il suo avvocato assegnato d'ufficio non riesce a contattarla. " Non avendo contatti con la mamma, non so neppure cosa stia succedendo al minore ", ha spiegato l'avvocato ai microfoni di Mattino Cinque News. " Sicuramente il minore è stato messo in una situazione di tutela ".

E la madre? Ha provato a metteresi in contatto almeno col figlio? Al momento, purtroppo, non risulta. Sotto choc i vicini, che mai si sarebbero immaginati un tale orrore. " Non avevo alcuna percezione, io ero fuori la mattina. Poi sono tornato, ho visto i carabinieri e le voci hanno cominciato a girare ", spiega a Mattino Cinque News uno dei residenti della zona.