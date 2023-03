Trovato morto in casa dopo dieci mesi. Il figlio ritirava la sua pensione

Scoperta choc questa mattina in un appartamento di Corigliano d’Otranto, in Puglia dove è stato ritrovato il corpo di un ottantaquattrenne in avanzato stato di scheletrizzazione. Il corpo apparteneva all’anziano Antonio Caracciolo, da mesi non si avevano sue notizie. Il cadavere dell’uomo è stato trovato completamente avvolto in una coperta di seta e adagiato su un letto vicino a un ventilatore acceso e in funzione, forse per disperdere la puzza.

Il figlio ritirava ancora la pensione del padre morto

L’anziano signore sembrerebbe essere morto da almeno dieci mesi. L’unico indiziato al momento sembra essere il figlio di sessant’anni, che proprio qualche ora dopo il ritrovamento è stato portato in caserma dai carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. L’ipotesi più accreditata dalle forze dell’ordine è che il figlio abbia volontariamente tenuta nascosta al mondo la morte del padre per riscuoterne la pensione, che risulta incassata.

Nessun segno di violenza sul corpo

Dopo un primo esame sulla salma del signor Caracciolo non sembrano risultare segni di violenza, anche se dopo tutto questo tempo dalla morte è difficile esserne certi. Il cadavere è stato portato poche ore fa presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce e sarà a completa disposizione dell’autorità giudiziaria.

Da mesi lo cercavano per una diffida

Da mesi il comune di Corigliano d’Otranto cercava di mettersi in contatto con Antonio Caracciolo per consegnargli una diffida, affinché mettesse in sicurezza una pensilina pericolante della sua abitazione. Più volte gli agenti hanno suonato il campanello della sua abitazione negli ultimi mesi, ma senza ottenere mai risposta. All’inizio sembrava solamente che l’uomo facesse l’evasivo e non si volesse far vedere. Dopo quasi un anno di tentativi gli agenti della polizia locale hanno deciso di segnalare ai carabinieri l’anomala e prolungata assenza da casa del signor Caracciolo. Anche i vicini non riuscivano a spiegare la misteriosa sparizione. Il figlio avrebbe tentato di giustificare l’assenza del padre sostenendo che si trovasse all’estero, per la precisione in Svizzera. Sono in corso le indagini per tentare di stabilire la data del decesso e la causa della morte.

Ieri un altro anziano trovato morto a Palermo

Ieri a Palermo, in Sicilia è stato trovato un uomo morto di 74 anni all’interno del proprio appartamento. I vicini non lo sentivano da ormai venti giorni e dal suo appartamento usciva un tanfo insopportabile ad effettuare la tremenda scoperta sono stati gli agenti del commissariato di San Lorenzo, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco in seguito ad una segnalazione di alcuni condomini. L’uomo viveva da solo e sembrerebbe morto per cause naturali.