Trovato un tesoro nelle fogne del Colosseo

Roma Sotterranea e la Soprintendenza capitolina hanno deciso di condurre uno studio sul sistema di drenaggio delle fogne antiche dell’Anfiteatro Flavio, noto ai più semplicemente come Colosseo.

I ritrovamenti sono straordinari. Dallo studio, infatti, emergono resti di animali, pasti, dadi, ornamenti e gioielli. Questo è quanto è stato trovato nelle fogne del Colosseo a Roma. Un’attività di approfondimento che ha dato la possibilità di analizzare fino in fondo tutto il sistema. Dalla sua struttura al suo funzionamento idraulico fino allo smaltimento delle acque sotterranee. Si hanno dunque delle risposte su come funzionasse millenni fa uno dei monumenti più famosi del mondo che i romani utilizzavano per i giochi in occasione delle festività. A riemergere è un vero spaccato di quotidianità su Roma Antica. Le incredibili informazioni risalgono fino al 523 d.C. e sono riconducibili agli spettacoli e a ciò che accadeva durante il loro svolgimento.

È stato possibile realizzare questo studio grazie a dei robot posizionati nel canale. Quest’ultimi sono stati filoguidati dai ricercatori.

Cosa è stato ritrovato

Nel sistema fognario del collettore Sud, speleologi, archeologi e architetti hanno trovato ossa di orsi, leoni, leopardi ma anche di cani bassotti. I resti appartengono ad animali costretti a combattere e morire per intrattenimento di coloro che sedevano sugli spalti dell’Anfiteatro. Tra i resti, inoltre, non manca il cibo: principalmente sono stati ritrovati uva, fichi e pinoli. Questo fa immaginare che gli antichi romani mangiassero abitualmente durante gli spettacoli. Non esattamente come quando noi andiamo al cinema. Infatti, per i romani si tratta di un vero e proprio pasto dal momento che avrebbero passato sugli spalti del Colosseo tutta la giornata. Come detto precedentemente, tra i ritrovamenti anche oggetti da gioco come i dadi. Senza dimenticare gli ornamenti degli spettacoli e gli abiti di scena. Oltre che foglie di bosso e di alloro, anche queste utilizzate per i costumi e le scenografie. Sono state inoltre trovate ben cinquantatre monete e borchie di Età romana.