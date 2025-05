Truffa dei documenti Inps, ecco come funziona: occhio a questi segnali

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova truffa ordita ai danni dei cittadini. Stavolta il caso arriva da Ischia, e a finire nel mirino dei malviventi è stata un'anziana di 75 anni. A rendere clamorosa questa vicenda è anche la giovane età dei criminali, risultati essere due giovani di 19 e 18 anni.

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, tutto sarebbe partito da una telefonata. Uno dei ragazzi avrebbe contattato telefonicamente la donna, presentandosi come un corriere delle Poste. Il sedicente impiegato ha spiegato alla vittima che presto sarebbero passati due postini per consegnarle dei documenti riservati dell'Inps: lei avrebbe dovuto aspettarli, accoglierli in casa e pagarli. " Una consegna importante e urgente. Non si può attendere ", le avrebbe infine detto.

La povera donna non si è resa conto della truffa e, non avendo soldi in casa, è addirittura andata a cercare qualche gioiello per usarlo come forma di pagamento. Fortuna ha voluto che la 75enne non si trovasse da sola in casa: con lei, infatti, c'erano la figlia e un'amica di quest'ultima. Le due donne, insospettite dalla telefonata, hanno atteso l'arrivo dei due falsi postini. Nel frattempo, hanno provveduto a contattare i carabinieri.

A farsi avanti sono stati due giovani di 19 e 18 anni. Compreso il pericolo, la coppia di truffatori ha tentato di darsi alla fuga, ma la figlia della signora ha avuto la prontezza di riprenderli con il cellulare, immortalando i loro volti. Il video è stato fondamentale per i carabinieri della compagnia di Ischia, accorsi sul posto. In pochi minuti, i militari hanno rintracciato i due ragazzi, fermati nei pressi del porto di Ischia.

A quanto pare i giovani criminali - originari del quartiere

Pianura ed entrambi incensurati - stavano cercando di imbarsi verso Napoli. I due sono statiper tantata truffa, e potrebbero presto ricevere anche un foglio di via dai Comuni dell'isola di Ischia.