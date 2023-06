Il tuffo per un video social: disperso un 18enne nel fiume Secchia

I giovani, i social network e l'obiettivo di fare il "botto" con le visualizzazioni: una combinazione che può diventare letale, specie quando, per raggiungere lo scopo, si tenta di fare qualunque cosa, anche compiere azioni discutibili o estremamente pericolose. Potrebbe essere un altro esempio ciò che è accaduto a Yahya Hkimi, scomparso in modo drammatico nelle acque del fiume Secchia dopo essersi tuffato in un punto nel quale la corrente era particolarmente forte, in località Marzaglia (Modena).

L'episodio si è verificato nel pomeriggio dello scorso mercoledì 14 giugno, come spiegato agli inquirenti dall'unico testimone dei fatti, l'amico più caro del 18enne, ancora sotto choc per quanto accaduto. "Mi ha chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall'acqua" , ha raccontato il minorenne, stando a quanto riferito da "Quotidiano nazionale", "poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso" . Inghiottito dai flutti in un luogo in cui la corrente è molto forte e proprio per questo motivo la balneazione vietata, come segnalato chiaramente da alcuni cartelli.

Le ricerche di Yahya sono iniziate poco dopo che l'amico ha lanciato l'allarme, a partire dal punto esatto in cui il giovane è scomparso. Un punto che è stato possibile stabilire con certezza proprio grazie al video ripreso con lo smartphone dal minorenne. Purtroppo, nonostante la tempestività dell'intervento da parte dei soccorritori, non è stato possibile individuare alcun elemento utile e le ricerche vanno ancora avanti. Nel tentativo di avere qualche possibilità in più, venerdì mattina il corso del Secchia è stato deviato nel punto in cui il 18enne si è tuffato: una soluzione resa possibile grazie al contributo della Aimag, azienda multiservizi che gestisce la centrale elettrica in zona.

Ad esprimere dolore per la scomparsa di Yahya è il dirigente scolastico dell'Istituto 'Cattaneo Deledda' da lui frequentato, e dove a breve il ragazzo avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità. "Siamo tutti profondamente dispiaciuti per la perdita di un ragazzo volenteroso, che si affacciava all’età adulta pieno di sogni, con la spensieratezza dei suoi 18 anni" , commenta Alessandra Zoppello.