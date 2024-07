Turista inglese muore nelle acque del lago di Como, salva la compagna: tragedia a Menaggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nelle acque del lago di Como in zona Menaggio, dove un ragazzo inglese di 22 anni ha perso la vita per via di un incidente avvenuto nel corso di una gita in barca: la fidanzata 19enne, che si trovava con lui in quei drammatici momenti, è stata invece salvata da un'imbarcazione di passaggio.

Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio. I due giovani, entrambi studenti in vacanza in Italia, avevano preso una camera in un albergo a Tramezzina. Poco dopo pranzo decidono di noleggiare una barca per fare una gita sul lago, poi si fermano al largo di Menaggio, e qui si tuffano in acqua. Il problema è che l'imbarcazione, presumibilmente a causa delle forti correnti, va alla deriva e ogni tentativo da parte dei due giovani studenti di raggiungerla a nuoto risulta vano.

I fidanzati rimangono a lungo in acqua, ma quando l'equipaggio di un'imbarcazione di passaggo nota la ragazza, del 22enne non c'è già più traccia. La superstite, fortemente sotto choc, chiede aiuto ai suoi soccorritori, spiegando che insieme a lei c'era anche un'altra persona.

Sono all'incirca le ore 15.00 quando scattano le ricerche del giovane turista inglese, mentre la 19enne, dopo essere stata trasportata a riva, viene trasferita in ambulanza all'ospedale dalla Croce Rossa di Porlezza per effettuare dei controlli medici. A perlustrare tutta l'area sono i vigili del fuoco, la Guardia costiera di Menaggio e l'elicottero della guardia di finanza. Dopo oltre quattro ore, per la precisione intorno alle 19.30, i membri dell'equipaggio del velivolo riescono finalmente a individuare il corpo del 22enne: la salma del giovane stava galleggiando nelle acque prospicienti il comune di Griante.

Dopo la segnalazione, i mezzi navali dei vigili del fuoco e della guardia costiera raggiungono il ragazzo, ma ogni tentativo di rianimazione è

inutile: i soccorritori possono purtroppo solo constatarne il decesso. Delle indagini si stanno ora occupando i carabinieri del comando di Menaggio, che tenteranno di ricostruire le esatte dinamiche della terribile vicenda.