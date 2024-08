Napoli, turisti non pagano parcheggio e scoppia la rissa in centro

Ascolta ora 00:00 00:00

Il centro di Napoli si è trasformato in una vera e propria arena a causa di una furiosa rissa scoppiata tra una decina di persone per via di un parcheggio non pagato: la lite, a cui hanno preso parte anche alcune donne, ha letteralmente paralizzato il traffico nelle immediate vicinanze della questura e del Municipio del capoluogo campano.

I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, mercoledì 31 luglio, in via Goethe, così come raccontato e documentato con un video da alcuni testimoni al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Stando ai presenti, la violenta lite sarebbe nata tra i titolari di un'autorimessa a pagamento e un gruppetto di clienti, turisti stranieri in visita a Napoli.

Questi ultimi si sarebbero rifiutati di pagare quanto dovuto per la sosta della loro auto, per un costo di 6 euro all'ora, dando vita alla furiosa reazione dei garagisti. Il rifiuto di saldare il conto da parte dei visitatori sarebbe arrivato a causa di alcuni danni rilevati alla carrozzeria delle vetture posteggiate nella rimessa. Da quel momento è esplosa una rissa senza esclusione di colpi tra i presenti, che hanno letteralmente paralizzato il traffico stradale così come quello pedonale.

"Una scena degna di un barrìo sudamericano, ma forse neanche lì avvengono più certi episodi" , ha commentato Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina Facebook, dove ha denunciato l’episodio. "L'ennesima tacca sulla vergogna di Napoli. Una bandiera portata alta e fieramente da violenti, delinquenti e cialtroni che fa ombra al volto sano di questa città" , ha aggiunto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, " abbiamo chiesto al questore di identificare tutte le persone coinvolte nella rissa e di prendere provvedimenti seri".

Una situazione che non sorprende più di tanto Borrelli, che da tempo ha segnalato il problema alle autorità locali. "Sulla situazione garage, sono anni che lanciamo l'allarme" , precisa infatti il deputato.

Tariffe spropositate, strade pubbliche usate come postazioni auto dei garage con relativa sosta selvaggia, intere vie bloccate. Se poi chi gestisce queste autorimesse lo fa con metodi pseudo-camorristici e fa ricorso all’intimidazione e alla violenza allora è il caso di fermarli"

, conclude il parlamentare.