Tutto il fashion dell'accessorio moda in Fiera Milano

Il sistema moda declinato dall'accessorio moda fa squadra in Fiera Milano mettendo in campo oltre 1.500 brand italiani e stranieri che presentano le nuove collezioni per il prossimo autunno-inverno di oltre 1.500 espositori italiani e stranieri. Aprono infatti questa domenica e fino al 22 febbraio Micam, il salone internazionale della calzatura, Mipel la fiera internazionale della pelletteria e TheOneMilano, salone internazionale dell’outwear e dell’haut-a-porter. Manifestazioni che sono in parziale sovrapposizione con Homi Fashion&Jewels, in corso fino al 20 febbraio e Lineapelle aperta dal 21 al 23 febbraio con MipelLab.

Cerimonia inaugurale alle 10.30 in Corso Italia, seguita da seguire un talk al Padiglione 1 presente il ministro del Turismo Daniela Santanché con Lucia Albano, sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Paola Frassinetti sottosegretario di Stato al ministero dell'Istruzione e del Merito, Alessia Cappello assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del lavoro con delega alla Moda, Roberto Luongo, direttore di Ice. Presenti anche Giovanna Ceolini, presidente di Micam Assocalzaturifici, Franco Gabbrielli presidente di Mipel Assopellettieri, Norberto Arbertalli presidente TheOneMilano e presidente onorario Aip; Fulvia Bacchi, amministratore delegato di Lineapelle, Luca Palermo amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.