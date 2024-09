Uccide il marito 87enne malato di Alzheimer e poi tenta il suicidio

Ascolta ora 00:00 00:00

- In aggiornamento -

Un dramma della sofferenza, nella tarda serata di ieri, è andato in scena a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato, dove una donna di 82 anni ha prima ucciso l'anziano marito di 87 anni accoltellandolo e poi ha tentato di togliersi la vita ferendosi con la stessa arma alla gola. La donna è stata trasportata all'ospedale Santo Stefano della cittadina toscana e successivamente trasferita al Careggi di Firenze, dove è piantonata dai carabinieri. Dalle prime informazioni che giungono dallo staff medico che l'ha in cura, l'82enne non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire il movente dell'omicidio.

La malattia

Da quanto si apprende, il marito dell'anziana donna era da tempo malato di Alzheimer. Anche la donna avrebbe problemi di salute e quindi, per il momento, gli inquirenti credono che l'estremo gesto dell'82enne sia da ascrivere alla loro condizione di estremo disagio e a problemi con l'assistenza sanitaria. L'anziana è tenuta sotto stretta osservazione dopo una visita psichiatrica. Nelle prossime ore verrà interrogata dai pubblici ministeri della procura che ha aperto un fascicolo per omicidio ma, per il momento, mantiene il massimo riserbo sulla vicenda.

I soccorsi

Ad accorgersi che era successo qualcosa di grave è stato il figlio

della coppia, il quale è intervenuto per soccorrere la madre e tamponare leche sanguinavano, prima di chiamare il 118. Il padre, invece, era già morto quando l'uomo è arrivato a casa dei genitori.