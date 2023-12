Uccide involontariamente la moglie con la motosega: 77enne patteggia a Lecco

È di 1 anno, 5 mesi e 23 giorni di reclusione la condanna per il reato di omicidio colposo determinata dopo il patteggiamento dal tribunale di Lecco nei confronti del pensionato che lo scorso 18 marzo uccise accidentalmente la moglie con una motosega.

Una vicenda tragica, quella che ha cambiato per sempre la vita di Fausto Canteri, conclusa oggi anche dal punto di vista giudiziario. Quel giorno il 77enne stava effettuando dei lavori di giardinaggio all'interno della sua abitazione di Imbersago, comune della provincia di Lecco. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, anche sulla base del racconto dell'anziano, il signor Canteri si trovava nel giardino sul retro di casa. Insieme a lui c'era anche la moglie 72enne Paola Martinelli, con cui era sposato da oltre 50 anni. La donna stava cercando di dargli una mano, tenendo ferma la scala a pioli su cui il marito si era arrampicato per potare l'alta siepe che cinge la proprietà con una motosega elettrica.

Purtroppo, per una tragica fatalità, l'uomo avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, cadendo verso il basso in modo scomposto mentre stringeva ancora l'attrezzo in mano. Sotto la scala si trovava la 72enne, che fu travolta dal marito e colpita dalla motosega elettrica ancora in funzione all'altezza della spalla destra.

La gravità della situazione fu fin da subito chiara al signor Canteri il quale, anche grazie all'esperienza di operatore del 118, prestò immediatamente aiuto alla donna, tentando di tamponare la ferita nel miglior modo possibile fino all'arrivo sul posto dei soccorritori. La ferita, che aveva quasi staccato di netto il braccio alla 72enne, era tuttavia troppo grave: il decesso per dissanguamento avvenne pochi istanti dopo, e il personale medico non potè fare altro che constatare il decesso della donna.

Le indagini, affidate ai carabinieri di Merate e coordinate dal sostituto procuratore Simona Galluzzo, avevano portato all'apertura di un fascicolo per il reato di omicidio colposo, pur essendo stato chiaro fin da subito che si fosse trattato di una tragica fatalità. Assistito dall'avvocato Mauro Fontanarosa, Fausto Canteri ha optato per un patteggiamento. L'accordo raggiunto fra la procura della Repubblica e la difesa è stato ratificato quest'oggi, martedì 12 dicembre, dal Gup. La richiesta è stata ritenuta congrua, per cui il 77enne è stato condannato a 1 anno, 5 mesi e 23 giorni di reclusione, ma col beneficio della sospensione della pena.