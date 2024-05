Ufficiale "firma" il visto sulla fronte della collega: ritirati arma e tesserino

Avrebbe firmato il visto sulla fronte della giovane collega, esercitando quello che i sindacati definiscono " atto di prevaricazione " nei confronti di un " soggetto debole ". Per questo motivo un ufficiale dei carabinieri, in servizio presso una compagnia del Modenese, è stato " invitato " - scrive il Corriere della Sera - a consegnare la pistola e il tesserino fino a quando l'episodio non sarà chiarito.

La versione della carabiniera

Prima di ricostruire l'accaduto, bisogna fare una precisione. La carabiniera, 21 anni, è in ferma volontaria. Ciò significa che non sa ancora se, in futuro, potrà restare stabilmente nell'Arma. Sta di fatto che un giorno, al rientro in caserma, il suo superiore deve prendere atto del servizio appena svolto. Invece di firmare il visto sul modulo apposito, come da prassi, le scrive sulla fronte con una biro: " Visto. Il comandante ". Ritenendo di essere stata umiliata, la giovane carabiniera decide di farsi scattare una foto dalla collega e segnalare l'episodio al suo diretto superiore, un maresciallo. Questi, a sua volta, informa la linea gerarchia, fino al comando provinciale di Modena. Da qui il provvedimento nei confronti dell'ufficiale con la sospensione dal servizio per due settimane.

La difesa dell'ufficiale

L'episodio, che risale al 14 maggio scorso, resta ancora da chiarire. L'Arma ha aperto un'indagine interna per accertare i fatti. Una seconda inchiesta, posto che vi siano gli estremi per procedere, potrebbe essere avviata dalla procura di Modena. Intanto l'ufficiale, 33 anni, si è affidato a un legale. " Nelle sedi opportune - spiega in una nota inviata al Corriere l’avvocato Luca Camaggi - ci sarà modo di offrire una ricostruzione veritiera dell’episodio, da non potersi certo ricondurre a gesti ridicolizzanti o offensivi della collega del comandante ". Per dovere di cronaca, occorre precisare che al momento la carabiniera non ha sporto denuncia.

I sindacati