Ultraleggero si schianta in Friuli: due persone morte carbonizzate

Tragedia a Lusevera (Udine), dove questa sera si è verificato un gravissimo incidente di volo che ha portato alla morte di due persone a bordo di un ultraleggero.

L'allarme è scattato intorno alle 18:30 del tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 aprile, quando alcuni testimoni oculari che hanno assistito al drammatico evento hanno contattato le autorità locali, avvisandole di uno schianto sulla catena dei Musi, area Valli del Torre.

L'incidente fatale

Al momento gli inquirenti si trovano al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Stando alle indiscrezioni filtrate sino ad ora, un ultraleggero si è schiantato al suolo in una zona boschiva presente sulla catena dei Musi, area Valli del Torre, nel comune di Lusevera (Udine).

Dopo aver notato le fiamme che provenivano dal velivolo, tre persone hanno provveduto a contattare tempestivamente il Nue (Numero unico di emergenza) del Friuli Venezia Giulia per comunicare la situazione. La telefonata è stata subito trasmessa alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria e sul posto si sono precipitate le squadre di soccorso.

Giunti via elisoccorso, gli infermieri della Sores non hanno potuto fare nulla per i due piloti che si trovavano a bordo dell'ultraleggero, poi esploso. Le vittime sono morte carbonizzate.

Le indagini

A raggiungere la zona anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Tolmezzo/Cividale del Friuli. Presenti anche il soccorso alpino della Guardia di finanza e i volontari del soccorso alpino Cnsas.

Le autorità stanno provvedendo a identificare i due corpi, mentre un'indagine per fare luce sulla vicenda sarebbe già stata avviata dalla procura della Repubblica di Udine. Pare che i testimoni abbiano visto delle fiamme prima dello schianto a terra.