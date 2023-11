Napoli, occupata un'altra casa: ora è allarme abusivi

A Napoli è ormai allarme occupazioni abusive. Dopo il discusso caso di Quarto, dove una madre con tre bambini si è appropriata di un appartamento di proprietà di un'altra persona, sempre nella stessa zona si è verificato un altro episodio.

A denunciare la situazione è stato il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha portato l'attenzione su un fenomeno pericolosamente in aumento, verificatosi ancora una volta in via De Gasperi.

Va a trovare la figlia e le occupano casa

La vittima, questa volta, è la signora Anna. Legittima proprietaria dell'immobile, la donna aveva deciso di trasferirsi per un po' di tempo dalla figlia, a Villa Literno (Caserta). Una decisione presa per questioni di salute.

La signora Anna era assolutamente tranquilla ma quando, al termine del suo soggiorno dalla figlia, ha fatto ritorno a Quarto, ha trovato ad attenderla una brutta sorpresa. Una coppia aveva infatti aveva forzato la porta del suo appartamento per poi entrarvi e sistemarsi. Come se ciò non bastasse, i due non si sarebbero "limitati" a questo. Occupata casa, avrebbero infatti deciso di risistemarla a loro piacimento, distruggendo parte dell'arredamento e gettando all'esterno oggetti da loro considerati futili, come la biancheria della signora o beni personali.

" Abbiamo allertato le autorità affinché intervengano immediatamente per sgomberare i due intrusi che hanno compiuto un gesto di una gravità e di una prepotenza senza eguali ", ha dichiarato Borrelli. "La signora Anna deve tornare in possesso di casa propria ", ha aggiunto.

Preoccupa come il fenomeno si stia rapidamente diffondendo. Borrelli ha parlato di una situazione ormai fuori controllo, auspicando che vengano varate al più presto delle leggi adeguate, dato che al momento poco viene fatto nei confronti di chi si impossessa illecitamente delle abitazioni altrui. " È tempo di fare delle sostanziali modifiche e che lo Stato risponda con forza a queste violenze inaccettabili ", ha concluso.

L'altro caso di Quarto

La storia della signora Anna arriva dopo la diffusione della notizia, già molto dibattuta, del caso del signor Umberto. Lo scorso 7 novembre l'uomo era rientrato a casa dal lavoro e aveva trovato all'interno di casa sua una donna con tre bambini. Intervistata da Mattino Cinque News, l'abusiva ha spiegato le sue ragioni, dicendo che è disposta a lasciare l'appartamento nel caso in cui le autorità le forniscano un altro alloggio in cui vivere.

A lei si è rivolto Borrelli, che oggi si è recato sul posto accompagnato dal signor Umberto. Il deputato si è rivolto alla donna, invitandola a lasciare l'abitazione prima che siano le autorità a intervenire. La casa, infatti, rimane di proprietà di chi la possiede legalmente, e non ci sono giustificazioni che tengano. Una volta liberato l'appartamento, sarà il Comune a prendersi carico della situazione della giovane madre e dei suoi figli.