"Un uomo normale guarda il cu... di una donna e ci prova". Ed è bufera sul sindaco Bandecchi

Stefano Bandecchi è ormai noto per essere un personaggio sopra le righe. E nel difendersi dalle accuse dell'opposizione in consiglio comunale, il sindaco di Terni si è lasciato andare ad una frase che ha scatenato un putiferio: "Un uomo normale guarda il cu... di una donna e forse ci prova". Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore nella città umbra, durante la discussione dell’emendamento di un atto di indirizzo sul contrasto della violenza di genere. Tutto è iniziato a quanto pare quando Cinzia Fabrizi, consigliera comunale di Fratelli d'Italia, ha ricordato un precedente intervento dello stesso Bandecchi risalente allo scorso novembre. “Chi non ha mai tradito la propria fidanzata non è normale - il pensiero del primo cittadino di Alternativa Popolare, riportato allora da Fanpage - prima o poi la ammazza”. Parole che l'imprenditore livornese ha rivendicato. E ha risposto per le rime, esibendosi in un turpiloquio rivolto alle forze di minoranza.

“Io ritengo che dovete decidere se fate qualcosa contro di me: scrivete che frasi ho detto, e io vi risponderò. Anche se so che tutti gli italiani normali, sani di mente intendo, mi hanno capito e tutte le femmine normali mi hanno capito - la sua invettiva - detto questo, è vero che l’Italia è piena di imbecilli e capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico una per una. Un uomo normale guarda il bel cu... di un’altra donna e forse ci prova. Ora offendetevi quanto c...o volete, ma questa è una mia idea". E nell'invitare i consiglieri d'opposizione a prendere posizione sull'emendamento, ha rincarato la dose. "Ora dovete decidere se votare un emendamento sulla violenza di genere o no. Non stiamo qui a fare le indicazioni su cosa pensa un uomo o una donna, io penso quello che mi pare - ha concluso - non ho mai ammazzato nessuna donna, non ho picchiato nessuna donna e non mi risulta di avere avuto denunce da donne. Se volete fare qualcosa sulla violenza di genere, bene. Sennò Alternativa Popolare è libera di scegliere cosa votare: io voterò contro questo emendamento perché a me, voi, non dovete insegnare nulla”.