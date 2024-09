Terni, straniero urina davanti a tutti in pieno centro: è polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è fermato accanto alla vetrina di un negozio, dando inizialmente l'impressione di voler dare un'occhiata alla merce esposta. Ad un certo punto però, ha iniziato ad orinare in pieno giorno contro il muro dell'edificio che ospita l'esercizio commerciale, mostrandosi incurante del fatto di trovarsi in una delle vie principali e più frequentate di Terni. Protagonista della vicenda che arriva dall'Umbria è a quanto pare un giovane africano, con l'accaduto che è già diventato un "caso" politico e ha portato il centrodestra locale ad attaccare duramente il sindaco Stefano Bandecchi e l'amministrazione comunale. A documentare e a segnalare l'episodio concretizzatosi nelle scorse ore nella città umbra sono stati gli esponenti locali della Lega, in particolare. Stando a quanto ricostruito, i fatti in questione sono avvenuti in centro: il giovane straniero è stato notato mentre si avvicinava all'ingresso di un supermercato, guardandosi intorno.

Chi pensava che l'uomo fosse interessato ai libri esposti in vetrina si è tuttavia dovuto ricredere: l'extracomunitario si era avvicinato per espletare i propri bisogni fisiologici. E dopo essersi accostato alla parete, vi ha urinato contro come se niente fosse. Un'azione come detto compiuta durante il giorno, davanti agli occhi attoniti dei presenti. E che in queste ore sta facendo discutere non poco nel capoluogo ternano, considerando che l'accaduto è stato ripreso in un breve video a quanto pare già passato di chat in chat. Numerosi i cittadini che, anche sui vari gruppi social, hanno espresso disappunto dinanzi a quanto avvenuto. E la sezione ternana del Carroccio ha puntato il dito sulla "questione degrado", allargando il discorso anche alla sicurezza ed attaccando tanto la sinistra quanto l'amministrazione comunale.

"Una risorsa boldriniana" urina in centro a Terni, in pieno giorno, tra marciapiedi e persone di passaggio - si legge in una nota pubblicata sui social dalla Lega - la sinistra vuole dare la cittadinanza anche a lui? In centro regna il più totale abbandono tra negozi che continuano a chiudere uno dopo l’altro, furti, risse ed episodi di degrado sociale. Il tutto nella più totale indifferenza dell’amministrazione Bandecchi che pare aver fatto dell’accoglienza indiscriminata uno dei suoi punti di forza in questa città". Da Bandecchi, almeno per il momento, non risulta essere pervenuta un'eventuale replica.

Per un tema, quello del decoro urbano, che promette tuttavia di continuare ad animare il dibattito pubblico, anche alla luce della decisione del primo cittadino originario di Livorno (annunciata nei giorni scorsi) di candidarsi a governatore dell'Umbria.