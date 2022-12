Urta un giovane per sbaglio, lui lo picchia a sangue: morto un pensionato

Non ce l'ha fatta Paolo Marangon, il pensionato di 67 anni, picchiato - per futili motivi - da un giovane di 26 anni al civico 16 di via Alga, a Chioggia, in provincia di Venezia. Stando a quanto riferiscono le testate locali, l'aggressore - André Morana - lo ha colpito con una violenza tale mandarlo a terra e procurargli un gravissimo trauma cranico. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, l'uomo è morto dopo due giorni in ospedale.

L'aggressione

I fatti risalgano a sabato sera 10 dicembre. Paolo Marangon era in compagnia di un'amica, Daniela, che lo aveva appena raggiunto in via Alga. Mentre la coppia stava camminando, il 67enne ha sfiorato inavvertitamente Morana: tanto sarebbe bastato a scatenare la reazione violenta del giovane. Il 26enne lo ha inseguito fino alla fine della strada salvo poi aggredirlo. Il pensionato non è riuscito a schivare i colpi cadendo a terra e battendo con la nuca sull'asfalto. Il tonfo sarebbe stato tale da attirare l'attenzione di alcuni passanti. Daniela ha provato a rianimarlo ma il 67enne non ha più ripreso conoscenza. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, Paolo era ancora disteso supino sul marciapiede. Trasportato dapprima all'ospedale di Chioggia, Maragon è stato poi trasferito a quello di Mestre. Stamattina i medici hanno constatato il decesso.

La versione dell'aggressore