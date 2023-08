Michele Morrone nei guai, la star di "365 giorni" picchia un 24enne per un parcheggio

Prima una lite verbale, poi la scazzottata. È quanto accaduto a Campomarino, una nota località balneare nel Tarantino. Protagonisti della triste vicenda un giovane di 24 anni originario di Taranto e il noto attore Michele Morrone in vacanza in Puglia. Quest’ultimo, ex fotomodello di 32 anni, ieri pomeriggio, da quanto si apprende da altre fonti di stampa, avrebbe sferrato alcuni pugni al 24enne poi soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. A scatenare il litigio, poi degenerato, sarebbe stato uno sguardo di troppo probabilmente per un posto auto.

L'episodio è avvenuto nell'affollata Via Macchiavelli, nel cuore pulsante della località della litoranea salentina, sotto lo sguardo di numerosi passanti. L'attore - protagonista della serie di Netflix "365 giorni" e che ha lavorato in diverse serie tv come “Squadra Antimafia 6”, “Provaci ancora prof 6” e “Che Dio ci aiuti 3” e che ha partecipato alla trasmissione “Ballando con le stelle nel 2016” - è stato identificato dai carabinieri e pare che per quanto accaduto si sia rivolto ad un suo amico, un avvocato penalista della zona. Il 24enne, come detto, è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per traumi al volto e in altre parti del corpo. La notizia del litigio ha fatto rapidamente il giro dei social, dove Morrone è molto popolare, basti pensare che è seguito su Instagram da 16 milioni di follower.

Sulla sua pagina ufficiale di Instagram non si fa cenno alla lite chiaramente, anzi gli ultimi "Reel" vedono il noto volto della televisione italiana al mare (probabilmente proprio in Puglia) con la sua fidanzata Moara Sorio che compare al suo fianco da qualche mese. Secondo quanto si legge su “tag24” si tratta di una donna di 20 anni che lavora come consulente finanziaria ed è originaria di Zurigo e con lei, a differenza di quanto accaduto con precedenti relazioni, Morrone ha deciso di uscire allo scoperto da subito. A rendere la storia ufficiale tra i fan, una loro passeggiata tra i mercatini di Natale proprio a Zurigo.

Il giovane attore esordisce in tv nel 2011 in una miniserie dal titolo “Come un delfino 2” che lo vede recitare al fianco di Raoul Bova, per poi recitare in piccoli ruoli in altre serie tv. Nel 2017, poi, ottiene per la prima volta il ruolo di protagonista nella fiction “Sirene” in onda su Rai Uno per poi continuare la sua carriera nelle fiction “Il processo” ed “I Medici” e nel film “Bar Giuseppe”. Nel 2021 avrebbe dovuto far parte della seconda stagione della serie spagnola di Netflix “Toy Boy”, ma ha abbandonato il set per motivi personali venendo sostituito dall’attore Alex Gonzales.